托卡耶夫：卡塔尔有望成为哈国10大投资国家之一

会谈中，哈萨克斯坦总统感谢卡塔尔埃米尔的邀请。他强调，这是他首次对卡塔尔进行国事访问，因此具有重要的意义。

-卡塔尔是我们在伊斯兰世界的可靠及重要的合作伙伴之一。我认为，是时候应对两国合作关系注入新的动力。我提议，将哈萨克斯坦和卡塔尔之间的合作关系提升至全面战略合作伙伴关系水平。此次访问框架下，我们将签署一系列重要文件。这些协议将双边合作提升至战略水平。卡塔尔对我们来说是一个非常特殊的国家，我们高度重视与贵国之间的关系。因此，我们尽一切努力推动两国之间的合作。我们感谢您的热情接待。-托卡耶夫总统说。

卡塔尔埃米尔指出了哈萨克斯坦总统此次访问的重要意义。

-尊敬的总统先生，非常高兴您对我国进行首次国事访问。相信今天的会谈进一步推动两国之间的合作。我们此前在阿斯塔纳举行了会晤。今天的会谈有助于我们能够讨论先前谈判基础上达成的协议的执行情况，并确定未来的计划。双边合作框架下，我们有意落实能源、经贸和投资领域的项目。此次访问期间，您将同我国大型商界代表举行会谈。我相信这将对上述领域合作的发展带来新的动力。-他说。

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托卡耶夫总统指出，当前的哈萨克-卡塔尔合作关系正经历30年来最好的时期。此外，总统回顾了埃米尔对阿斯塔纳进行的国事访问。

哈萨克斯坦总统表示，两国之间已经建立了密切的政治对话和扩大的经济伙伴关系，以及成功的人文领域合作。三年来，两国签署的协议成为进一步加强各领域合作的坚实基础。

托卡耶夫认为，卡塔尔未来10年将成为哈萨克斯坦10大投资国家之一。他表示，哈方有意向卡塔尔市场的出口60种非原材料产品，总价值达2.5亿美元。此外，计划将双边贸易量提升至5亿美元。

会谈中，两国元首就农业、交通物流和旅游问题进行了讨论。具体来说，哈萨克斯坦总统邀请卡塔尔共建连接海湾和中亚的多式联运网络。这将有助于刺激该地区的经济活动。

托卡耶夫总统表示，哈国计划到2030年将水浇地面积增加到300万公顷。当前，哈萨克斯坦已跻身世界10大小麦和面粉生产国。他强调，推动农业领域的合作具有巨大潜力。

与此同时，双方还就加强人文领域合作问题进行了讨论。哈萨克斯坦总统提议，2025年在两国举行文化日活动。他表示，相信该活动为加深两国人民之间的友谊。

最后，两国元首就区域和国际议程热点问题深入交换了意见。

【编译：小穆】