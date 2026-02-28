和平利用核能、农业综合体与信息技术：哈塞合作将向何处深化发展

经贸合作迈向多元化

塞尔维亚代表团成员包括内外贸易部长雅戈达·拉扎列维奇、国际经济合作部长内纳德·波波维奇以及电子政务和信息技术管理局局长米哈伊尔·约万诺维奇。上述官员在总统抵达前已先期来哈，出席哈萨克斯坦—塞尔维亚商务理事会会议。

会议期间，双方提出多项经济合作建议。按照双方表态，未来双边贸易额有望增长，并将更加注重进出口商品结构多元化。

目前，哈萨克斯坦向塞尔维亚出口金属、粮食、石化产品、矿物肥料及食品；自塞尔维亚进口机械制造产品、药品、食品及技术解决方案。未来双方计划在农业综合体、机械制造、信息技术、物流、绿色能源和制药等领域实施新项目。

政治学家扎纳特·莫明库洛夫表示，商务理事会有助于明确未来贸易关税方向，并推动合作更好对接欧亚经济联盟机制。与此同时，随着欧亚物流格局变化以及“中间走廊”作用增强，哈萨克斯坦基础设施不断升级，正逐步成为连接欧亚的重要枢纽，为塞尔维亚企业进入中亚市场创造条件。

专家指出，两国均致力于减少对原材料出口的依赖。哈萨克斯坦在工业政策框架下优先发展石化和冶金深加工、机械制造、建材生产、农产品出口及出口程序数字化；塞尔维亚则重点发展制药、信息技术、农业科技和食品加工。双方合作重点已从单纯原材料贸易转向建立合资企业、推动生产本地化及构建技术联盟。

莫明库洛夫指出，塞方投资者主要关注四个方向：数字化与人工智能、医疗与制药、农业科学与种子培育、农业综合体及加工产业。

农业合作助力粮食安全

在商务理事会上，格罗茨卡市项目协调人拉德·伊韦蒂奇宣布，将启动婴幼儿食品及水果泥生产项目，成为双边合作成果之一。格罗茨卡以果蔬种植闻名，当地拥有多家大型合作社，24公顷果园完全具备相关生产能力。

专家指出，农业合作有助于提升哈萨克斯坦粮食安全，尤其是在玉米和向日葵育种领域。双方计划在种子培育、生物农药生产等方面制定具体合作方案。塞尔维亚Mambikom Agrar公司也有意在哈萨克斯坦建设冷冻食品生产厂。

数字化与人工智能成为新增长点

双方还将数字化和人工智能作为合作重点议题。十年前，信息技术产业仅占塞尔维亚国内生产总值的3.5%，目前已升至13%。专家认为，哈方有必要借鉴塞方经验，在人工智能法律框架建设和科技园区发展方面加快步伐。

双方探讨了在农业科技（AgriTech）、人工智能人才培养及数字化管理方面的合作潜力。Astana Hub在商务理事会期间与塞方多家机构签署合作备忘录，包括数字化转型中心、SEE UP加速器以及贝尔格莱德科技园。哈萨克斯坦国家生物技术中心也与塞尔维亚Bio4园区建立合作关系。

数字技术在农业、物流及海关领域的应用，被认为有助于提高生产效率、缩短运输时间，并增强网络安全能力。

能源与基础设施合作拓展

在能源和基础设施领域，双方合作前景同样广阔。塞尔维亚企业表达了参与哈萨克斯坦热电站现代化改造及其他建设项目的意愿。双方还探讨通过数字化管理和大数据系统建设联合生产和物流中心。

交通物流依然是重要方向。随着跨里海国际运输路线发展以及哈萨克斯坦在欧亚运输网络中的地位提升，塞方希望借助哈方物流通道进入中亚和中国市场；哈方则利用塞尔维亚在东南欧的区位优势拓展欧洲市场。

目前，塞尔维亚注册有44家有哈萨克斯坦资本参与的公司以及73名个体企业家；在哈萨克斯坦运营的塞尔维亚企业约有60家。塞方邀请哈萨克斯坦建筑公司和投资者进入其市场。

“金鹰”勋章彰显战略伙伴关系

访问期间，托卡耶夫总统在总统府向武契奇颁授最高国家奖章“金鹰”勋章。双方在联合声明中提及关键矿产、和平利用核能经验交流、国防工业及开辟新货运通道等议题。

武契奇表示，将以高度责任感推动双边合作，加强和平与稳定。托卡耶夫在扩大范围会谈中强调，塞尔维亚是哈萨克斯坦在欧洲的重要战略伙伴，双方愿在多领域深化合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】