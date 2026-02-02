哈萨克斯坦网球选手澳网后排名大幅提升

在女子单打方面，哈萨克斯坦头号女将叶列娜·热巴金娜继续向世界第一发起冲击。她与排名第二的波兰选手伊加·斯维亚特克（积分7978分）的差距进一步缩小。目前，世界第一由白俄罗斯选手阿丽娜·萨巴伦卡占据，她在澳网决赛中击败雷巴基娜后，积分达到10990分。

另一位哈萨克斯坦选手尤利娅·普婷塞娃在本届澳网历史上首次闯入第四轮，排名从第94位大幅跃升至第70位。同样在本站赛事参赛的扎里娜·迪亚斯则从第290位上升至第282位。

在女子双打领域，澳网决赛选手安娜·丹妮莉娜表现突出，其双打排名从第14位升至第11位。

男子方面，哈萨克斯坦头号男单亚历山大·布勃利克在ATP排名中以3065分稳居第10位，与排名第9的美国选手泰勒·弗里茨（积分3840分）差距不大。

亚历山大·舍甫琴科重返TOP100行列，排名上升7位至第97位。另一位选手季莫费·斯卡托夫也取得进步，排名提升12位，目前位列第183位。

值得一提的是，此前卡洛斯·阿尔卡拉斯已成为历史上最年轻的“全满贯”得主，同时包揽全部四大满贯冠军。

澳大利亚公开赛的出色表现助力哈萨克斯坦网球选手整体排名提升，进一步巩固了他们在国际赛场的影响力。

【编译：木合塔尔·木拉提】