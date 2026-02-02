中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:58, 02 二月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦网球选手澳网后排名大幅提升

    （哈萨克国际通讯社讯）女子网球协会（WTA）近日公布了单打和双打最新世界排名，哈萨克斯坦多名选手在澳大利亚公开赛后实现显著上升。

    Қазақстандық теннисшілер
    Фото: ktf.kz

    在女子单打方面，哈萨克斯坦头号女将叶列娜·热巴金娜继续向世界第一发起冲击。她与排名第二的波兰选手伊加·斯维亚特克（积分7978分）的差距进一步缩小。目前，世界第一由白俄罗斯选手阿丽娜·萨巴伦卡占据，她在澳网决赛中击败雷巴基娜后，积分达到10990分。

    另一位哈萨克斯坦选手尤利娅·普婷塞娃在本届澳网历史上首次闯入第四轮，排名从第94位大幅跃升至第70位。同样在本站赛事参赛的扎里娜·迪亚斯则从第290位上升至第282位。

    在女子双打领域，澳网决赛选手安娜·丹妮莉娜表现突出，其双打排名从第14位升至第11位。

    男子方面，哈萨克斯坦头号男单亚历山大·布勃利克在ATP排名中以3065分稳居第10位，与排名第9的美国选手泰勒·弗里茨（积分3840分）差距不大。

    亚历山大·舍甫琴科重返TOP100行列，排名上升7位至第97位。另一位选手季莫费·斯卡托夫也取得进步，排名提升12位，目前位列第183位。

    值得一提的是，此前卡洛斯·阿尔卡拉斯已成为历史上最年轻的“全满贯”得主，同时包揽全部四大满贯冠军。

    澳大利亚公开赛的出色表现助力哈萨克斯坦网球选手整体排名提升，进一步巩固了他们在国际赛场的影响力。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 网球
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读