中国归来、扎根乡村：一位女企业家为哈萨克传统饮食注入新活力

这款创新产品由恩别克什哈萨克县萨热布拉克乡38岁的女企业家阿赞古丽·阿勒波森推出。凭借天然原料、20多种口味选择以及浓厚的民族文化内涵，该产品迅速成为当地美食的新名片。

该项目是在“哈萨克学”文化启蒙框架下实施的，核心理念在于展示传统如何与现代生活融合并焕发新生。在这里，民族饮食不仅是一种食品，更是承载历史记忆、生活哲学和文化认同的重要载体。

阿赞古丽·阿勒波森的创业经历颇具传奇色彩。她本职从事法律工作，回国前曾在中国担任法官。回到历史祖国一直是她儿时的梦想——父母常向她讲述祖辈生活过的土地，而父亲则始终怀有开办骆驼养殖场的愿望。

大约15年前，阿赞古丽迁居哈萨克斯坦并组建家庭，与丈夫贾尔肯·朱玛哈兹一同开启创业之路。起初，他们饲养山羊和马匹，销售羊奶和马奶。随后，夫妻俩决定转向更具挑战性的骆驼养殖业。为筹集启动资金，他们甚至卖掉了家用轿车，换回第一批骆驼。通过实地走访、向经验丰富的牧民请教，阿赞古丽逐步掌握了舒巴特的制作工艺。

—最开始，我们在巴扎等人流密集的地方按杯销售。因为没有车，丈夫就拎着桶步行售卖。虽然辛苦，但需求很快显现，后来顾客开始主动上门订购，-她回忆道。

10年前，一家人搬到萨热布拉克乡定居。如今，农场已饲养约80头骆驼，所生产的舒巴特、奶疙瘩和黄油不仅在全县销售，还远销其他州。三年前，夫妻俩提交的商业发展计划获得阿拉木图州州长马拉特·苏勒坦哈兹耶夫的支持，并获批土地用于扩大生产规模。

—骆驼养殖不仅是一门生意。对哈萨克人而言，它曾是生存基础——奶、毛、皮都广泛用于日常生活。我们希望展现这一传统在未来的发展可能，-阿赞古丽说。

除食品生产外，她还从事手工艺创作，利用驼毛制作被褥和理疗腰带，并计划未来开办手工艺培训学校。

去年，在参加国际培训并引进专业设备后，阿赞古丽正式推出“哈萨克之女”品牌，开始生产舒巴特冰淇淋。

—驼奶需要经过长达20小时的慢熬，浓缩后再加入果酱。目前已开发出巧克力、红枣、焦糖、浆果、甜瓜等约20种口味，-她介绍说。

这款冰淇淋采用纯天然配方，不含防腐剂、含糖量低，既保留了传统甜点的口感，又富含多种维生素和营养成分。

目前，该产品除在谢列克乡本地商店销售外，还通过订单形式供应阿拉木图市的多家咖啡馆和餐厅。产品包装设计亦由阿赞古丽亲自完成。去年，她参加了“一村一品”项目，并获得积极评价。

—让世界了解哈萨克斯坦，关键在于我们的传统与文化。我们理应拥有属于自己的民族美食品牌，-她说。

未来，这个家庭计划进一步扩大骆驼养殖规模，建设舒巴特灌装生产线，并提升冰淇淋的产能。通过现代方式“翻译”古老传统，阿赞古丽的舒巴特冰淇淋将历史、自然与创新融为一体，成为名副其实的“故乡味道”。

据统计，目前哈萨克斯坦年驼奶产量已超过1.8万吨。

