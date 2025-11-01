坦桑尼亚选后发生骚乱

联合国人权事务办公室援引可靠消息称，抗议活动中至少有10人死亡。这是国际机构首次就本周选举引发的骚乱给出官方死亡估计。

坦桑尼亚于10月29日举行大选。自投票以来，大批民众走上街头，对现任总统萨米娅·苏卢胡·哈桑的两名主要竞争对手被排除在选举之外以及所谓“普遍的压制性环境”表示不满。目击者称，警方在部分地区使用催泪瓦斯和实弹驱散人群。

由于政府机关和部分建筑遭纵火，警方在过去两晚对达累斯萨拉姆实施夜间宵禁，并限制人员流动，全国网络连接自周三起受到严重干扰。31日，军警继续在街头巡逻，禁止居民无正当理由外出，政府还扩大了公务员“居家办公”命令。

被禁止参选的主要反对党——民主与发展联合阵线发言人约翰·基托卡表示，该党自周三以来已记录约700人死亡的报告，主要依据来自医务人员的信息。基托卡称，抗议仍在多地持续，但在安全部队大规模部署后，部分地区的示威活动有所减弱。