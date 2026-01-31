叶列娜·热巴金娜赛后向哈萨克斯坦人民致谢

热巴金娜首先向决赛对手、世界排名第一的白俄罗斯选手阿丽娜·萨巴伦卡表示了诚挚的敬意。

—此时此刻我难以言表。首先，我要祝贺阿丽娜在过去几年里取得的辉煌成就，我深知这背后的不易。希望在未来的几年里，我们还能在更多的决赛舞台上相遇。同时也感谢你的团队所付出的卓越工作，-热巴金娜表示。

在谈及决赛过程时，这位哈萨克斯坦名将直言这不仅是一场竞技，更是一场真正意志的较量。

—由衷感谢哈萨克斯坦！感谢所有支持我的球迷，我时刻能感受到你们的力量。感谢这项赛事，这确实是一次幸福的“大满贯”之旅，在你们面前打球是我的荣幸。感谢我的团队，没有你们，我不可能站在这里。我们共同奋斗了很久，能取得今天的成绩我感到无比欣慰。此外，我还要特别感谢我的赞助商以及哈萨克斯坦网球协会主席波拉特·沃帖穆拉托夫的大力支持。今天还有另外两场涉及哈萨克斯坦选手的比赛，这对哈萨克斯坦网球事业而言是巨大的成功。我希望我们能继续保持这样的势头，-热巴金娜动情地说。

凭借在澳大利亚公开赛的夺冠表现，热巴金娜获得了2000个排名积分。目前，热巴金娜的职业积分已达7,610分，紧随排名第二的伊加·斯瓦泰克（7,978分）之后，与世界第一的宝座仅一步之遥。阿丽娜·萨巴伦卡目前则以10,990分继续领跑积分榜。

【编译：阿遥】