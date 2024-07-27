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    00:10, 27 七月份 2024 | GMT +6

    巴黎奥运会：哈萨克斯坦代表团入场

    Париж
    Фото: видеодан кадр

    哈萨克国际通讯社讯）第33届夏季奥林匹克运动会开幕仪式当地时间7月26日19:30时（阿斯塔纳时间22:30时）在巴黎正式开始，哈萨克斯坦代表团第95个入场。

    哈萨克斯坦代表团乘坐的船只到场时，国家男子拳击队队长阿斯兰别克·希姆别尔根诺夫和田径名将奥尔加·萨弗洛诺娃高举哈萨克斯坦国旗入场。

    парк трансляция
    Фото: Аяпбергенов Агибай / Kazinform

    据此前报道，开幕仪式在塞纳河上举行。200多个国家和地区的代表团运动员、教练员和官员乘坐85艘不同颜色的船只，沿着塞纳河从东向西穿越巴黎市中心，航行约6公里后最终抵达埃菲尔铁塔对岸的特罗卡德罗广场。

    Париж
    Фото: видеодан кадр

    值得一提的是，哈萨克斯坦代表团在奥运会开幕式和闭幕式穿的女性礼服为8件套（头箍、衬衫、领带、外套、裤子、裙子、袜子、运动鞋），而男性礼服为7件套（花帽、衬衫、领带、裤子、外套、袜子、运动鞋）。此外，旗手身穿了具有民族特色燕尾礼服。

    олимпиада2024
    Фото: кадр из видео

    运动员礼服和旗手礼服设计样式采用了哈萨克传统民族元素，具有历史和象征意义，反映了哈萨克斯坦人民的世界观和审美观。“Мүйіз”元素是勇气和力量的象征，而“Қос мүйіз”是团结和谐的象征。此外，“Қаз мойын”元素代表运动的美丽灵活性和灵巧性。

    据悉，哈萨克斯坦代表队在本届奥运会上共获得了25个项目的92张入场券。这是哈萨克斯坦自独立以来第八次出征夏季奥运会。今年，哈萨克斯坦还将首次参加列入奥运会项目的霹雳舞和羽毛球比赛。

    【编译：小穆】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 奥运会
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    Мұхтар Қалимоллаұлы
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