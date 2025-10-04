阿克套举办突厥世界电影峰会

此次峰会汇聚了政府机构、国有电影中心、专家学者及电影从业者，搭建了一个交流与合作的平台。会议聚焦电影领域的国家政策、国际合拍片的前景与合作项目实施的可能性，以及通过电影艺术深化文化联系的路径。

峰会首场专题讨论围绕突厥国家电影产业的国家政策展开。哈萨克斯坦国家电影扶持中心主席库尔曼别克·朱马加利发表演讲，介绍了该中心过去六年的系统性工作成果。在哈萨克斯坦文化和信息部的支持下，该中心推动了119个电影项目的实施，其中包括34部青年导演的处女作。哈萨克斯坦电影在超过300个国际电影节上亮相，共获得177项奖项，充分展示了哈萨克斯坦电影产业的质量提升和国际影响力的增强。

首场讨论中，阿塞拜疆共和国电影署副署长古尔班·普里莫夫阐述了创建共同电影市场的可能性；吉尔吉斯斯坦共和国电影司国际合作部门负责人努尔古尔·莫尔多舍娃介绍了吉尔吉斯斯坦电影产业发展与扶持的战略，涵盖国家政策及国际合作相关议题。

第二场专题讨论聚焦于支持联合电影项目和合拍片的发展。乌兹别克斯坦共和国电影署主席舒赫拉特·里扎耶夫分享了联合制作对推动本国电影发展的积极影响。

土库曼斯坦“土库曼电影”协会副主席萨希萨雷克·拜拉莫夫则强调了电影作为代代相传的宝贵精神遗产的重要意义。

土耳其共和国电影总局首席专家尼哈特·德吉尔门吉在总结发言中探讨了土耳其电影产业与突厥世界国家间拓展联合制作的可能性。

本次电影峰会成为突厥世界国家在电影领域加强合作、探索全新互动模式的重要对话平台，展现了区域内电影产业协作的坚定决心。

【编译：木合塔尔·木拉提】