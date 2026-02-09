冬季奥运会2026：哈萨克斯坦自由式滑雪发展程度如何

自由式滑雪：从表演项目到奥运竞技

自由式滑雪是一项相对年轻的冬季运动，起源可追溯至20世纪50年代。最初，它更多以“滑雪芭蕾”等形式出现在雪场表演和商业秀中，旨在吸引观众并提升娱乐性。

20世纪60年代，自由式滑雪逐渐演变为融合高山滑雪与空中技巧的竞技项目。1966年，首场正式比赛在美国新罕布什尔州举行。1978年，自由式滑雪世界杯诞生，1986年在法国举办了首届世界锦标赛。

Фото: skiers over 60

1988年卡尔加里冬奥会上，自由式滑雪首次以表演项目亮相；1992年阿尔贝维尔冬奥会，自由式雪上技巧正式纳入奥运会竞赛项目。此后，自由式滑雪的奥运项目不断扩展：

1994年加入空中技巧，2010年新增雪上障碍追逐，2014年引入U型场地和坡面障碍技巧，2022年增加混合团体空中技巧和大跳台项目，而双人雪上技巧也将于2026年冬奥会首次亮相。

Фото: usskiandsnowboard.org

在2026年冬奥会上，自由式滑雪项目将产生15枚金牌。

自由式滑雪在哈萨克斯坦的发展历程

自由式滑雪于20世纪80年代末进入哈萨克斯坦。当时仍处于苏联时期，相关训练主要在阿拉套山区的滑雪基地以试验性方式展开，以雪上技巧项目为主。

1991年独立后，哈萨克斯坦开始系统建设自由式滑雪项目，组建国家队并逐步融入国际竞赛体系。20世纪90年代初形成的第一代运动员，大多出身于苏联体育体系，但代表独立后的哈萨克斯坦参赛，为项目奠定了基础。

最初，哈萨克斯坦重点发展自由式雪上技巧项目，空中技巧则在稍晚阶段逐步引入。

Фото: ski team Kazakhstan mogul

国际赛场上的突破与成就

1994年至1998年，哈萨克斯坦自由式滑雪运动员开始参加国际雪联（FIS）世界杯分站赛。

在雪上技巧项目中，尤利娅·加利舍娃成为哈萨克斯坦自由式滑雪史上的标志性人物。她不仅是国家队首位在世界杯和世锦赛中站上领奖台的运动员，还在世锦赛和世界杯赛场上累计获得多枚奖牌，并在冬季亚运会上为国家赢得3枚金牌。

此后，德米特里·赖赫尔德、帕维尔·科尔马科夫、阿纳斯塔西娅·戈罗德科和阿娅乌勒姆·阿姆列诺娃等运动员，也相继在世界杯和世界大学生冬运会上取得佳绩。

Фото: НОК РК

在自由式空中技巧方面，哈萨克斯坦近年来进步显著。2015年，詹博塔·阿尔达别尔根诺娃在世青赛上摘得银牌，随后多次在世界杯赛场登上领奖台，创下国家在该项目中的最好成绩。

2025年哈尔滨冬季亚运会上，哈萨克斯坦自由式空中技巧队表现尤为亮眼，斩获1金1银1铜。其中，男子双人同步项目力压奥运冠军队伍夺金，混合团体项目获得银牌，女子个人项目赢得铜牌。

Фото: FIS

奥运征程：从参与到争取突破

1998年长野冬奥会，哈萨克斯坦首次派运动员参加自由式滑雪比赛，迈出了历史性一步。此后，国家队连续获得奥运参赛资格，并逐步提升竞技水平。

2018年平昌冬奥会上，加利舍娃在女子雪上技巧项目中摘得铜牌，成为哈萨克斯坦历史上首位获得自由式滑雪奥运奖牌的运动员。

展望2026米兰—科尔蒂纳冬奥会

2026年米兰—科尔蒂纳冬奥会，对哈萨克斯坦自由式滑雪而言具有重要意义。此次奥运会，自由式滑雪比赛将在意大利利维尼奥举行。该赛道速度快、技术难度高，对稳定性和精准度要求极高，与哈萨克斯坦长期在奇姆布拉克训练基地形成的技术风格高度契合。

Фото: olympic.kz

届时，哈萨克斯坦将有9名自由式滑雪运动员参赛，其中雪上技巧项目依然是夺牌重点。经验丰富的加利舍娃有望在时隔8年后再次向奥运领奖台发起冲击，科尔马科夫、戈罗德科和阿姆列诺娃状态同样稳定。

在空中技巧项目中，国家队也具备竞争力，特别是在男子同步和团体项目上，已多次在亚洲和世界赛场证明实力。

结语

总体来看，自由式滑雪中的雪上技巧和空中技巧项目，已在哈萨克斯坦形成较为稳定、可持续的发展体系。随着训练水平和国际经验的不断提升，未来，哈萨克斯坦有望在更多自由式滑雪分项中取得突破，并在世界赛场持续发出自己的声音。

【编译：木合塔尔·木拉提】