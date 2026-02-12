冬奥会2026：哈萨克斯坦女子自由式滑雪雪上技巧队晋级决赛 国家奥委会主席戈洛夫金现场助阵

在第二轮资格赛中，哈萨克斯坦队派出阿纳斯塔西娅·戈罗德科、尤利娅·加利舍娃和阿娅乌勒姆·阿姆列诺娃出战。根据比赛规则，资格赛前10名选手可晋级决赛。三名哈萨克斯坦选手均顺利进入决赛轮。

成绩方面，尤利娅·加利舍娃获得73.08分，阿纳斯塔西娅·戈罗德科得到71.52分，阿娅乌勒姆·阿姆列诺娃收获68.98分。

在随后的决赛中，三名选手继续全力以赴。最终，戈罗德科获得72.15分，加利舍娃得到72.34分，阿姆列诺娃取得68.47分。根据赛制，决赛首轮成绩排名前8的选手晋级最终争夺奖牌的轮次。遗憾的是，三名哈萨克斯坦选手未能跻身前八，止步个人项目比赛。

比赛期间，哈萨克斯坦国家奥委会主席根纳季·戈洛夫金专程赴利维尼奥为国家队助威。他向队员们表达了祝福和支持，鼓励她们在奥运赛场上发挥最佳水平。

本届冬奥会女子雪上技巧项目中，哈萨克斯坦选手展现出良好的竞技状态和稳定发挥，为国家队积累了宝贵的大赛经验。

