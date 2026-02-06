回顾冬奥征程：哈萨克斯坦历届冬奥会共收获8枚奖牌

哈萨克斯坦首次以独立国家身份参加冬奥会是在1994年挪威利勒哈默尔举行的冬奥会上。当届比赛中，著名越野滑雪运动员弗拉基米尔·斯米尔诺夫一人斩获3枚奖牌，帮助哈萨克斯坦队在奖牌榜上位列第12位。

Фото: Olympic.kz

其中，斯米尔诺夫在50公里越野滑雪项目中勇夺金牌，这也是哈萨克斯坦冬奥历史上迄今为止唯一一枚金牌。此外，他还在10公里和15公里项目中各获得一枚银牌。

Фото: Olympic.kz

1998年日本长野冬奥会上，哈萨克斯坦队共获得2枚铜牌，最终排名第21位。斯米尔诺夫在15公里越野滑雪比赛中获得第三名，为国家再添一枚奖牌；速度滑冰运动员柳德米拉·普罗卡舍娃则在5000米项目中摘得铜牌。

Фото: skating.kz

2002年美国盐湖城冬奥会和2006年意大利都灵冬奥会对哈萨克斯坦队而言较为遗憾，均未能收获奖牌。

在2010年温哥华冬奥会上，哈萨克斯坦队获得39个参赛席位。经过12年的等待，国家队再次站上领奖台。生物冬季两项运动员叶莲娜·赫鲁斯塔廖娃在女子15公里个人赛中仅以20.7秒之差屈居亚军，为哈萨克斯坦赢得一枚银牌，代表团最终排名第25位。

Фото: Елена Хрусталева

2014年俄罗斯索契冬奥会上，花样滑冰选手丹尼斯·谭获得铜牌，帮助哈萨克斯坦队位列奖牌榜第26位。滕在短节目排名第九的情况下，在自由滑中发挥出色，成功跻身奖牌行列。

Фото: Olympic.kz

2018年韩国平昌冬奥会上，自由式滑雪名将尤利娅·加莉谢娃为哈萨克斯坦赢得唯一一枚铜牌。她凭借稳健流畅的技术和高完成度的动作，在赛场上展现出极强的竞技水准。

Фото: Елена Хрусталева

2022年北京冬奥会，哈萨克斯坦运动员遗憾未能收获奖牌。

总体来看，在此前举行的8届冬季奥运会上，哈萨克斯坦代表团共获得8枚奖牌，其中包括1枚金牌、3枚银牌和4枚铜牌。随着新一届冬奥会的开启，哈萨克斯坦体育健儿也将再次向新的突破发起冲击。

【编译：木合塔尔·木拉提】