洪水灾害会不会影响到哈萨克斯坦今年的小麦产量？

参议员阿尔曼·乌特古洛夫是第一个向总理沃勒扎斯·别克帖诺夫发问的人。

阿尔曼·乌特古洛夫向政府提出了一系列问题。如目前洪灾地区受灾田地的面积有多大？有多少耕地因洪水而无法使用？农民今年是否能及时播种？

同时，哈农业部也意识到当前和即将出现的问题。据该部门的官方代表沃勒扎斯·特列乌别尔德介绍，农业部收到了关于粮仓积水的报告，农民在这些仓库中储存了即将播种的种子。

Prodkorporatsiya国家公司和农业试验站为播种活动做了充足的储备。Prodkorporatsiya公司准备以分期付款的方式向受灾农民提供种子，还启动了为春播工作提供额外资金的贷款计划。

哈萨克斯坦粮食产量是否会收到影响？

记者就此询问了哈萨克斯坦农民联盟主席维克多·阿斯拉诺夫。

维克多·阿斯拉诺夫表示，南方的播种已经开始，当地降雨来得很及时。北部地区，洪水对农田的影响不大。

- 北部地区很多农田被洪水淹没，但我们还有半个月的时间（5月15日是科学证实的播种开始日期），希望（届时）情况会有所改变。- 他说。

总的来说，维克多·阿斯拉诺夫认为洪水不会粮食产量造成太大影响。

他还认为，考虑到良好的土壤水分供应和有利的天气，甚至也有超过目标产量的可能。

分析人士指出，由于哈萨克斯坦所处的地理位置，很难预测2024年的粮食产量。如果6月雨水充足，那么几乎可以肯定粮食产量将高于平均水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】