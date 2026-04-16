哈萨克斯坦议会代表团出席各国议会联盟大会

在大会发言中，霍沙诺夫指出，当前国际形势复杂多变，国际法权威受到削弱，地区冲突持续加剧，经济危机频繁发生。

霍沙诺夫强调，在充满不确定性的国际环境下，议会外交的作用愈发突出。议会间对话旨在增进各国之间的相互尊重、信任与合作，并推动国际法得到切实维护。

Фото Т.Таныбаева

霍沙诺夫在讲话中表示，哈萨克斯坦始终支持严格遵守《联合国宪章》，主张开展公开、建设性的对话，坚持通过和平方式解决争端。这些原则是哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫长期坚持的外交方针。阿斯塔纳和阿拉木图多次成为重要国际谈判平台，哈萨克斯坦也通过参与联合国维和行动，为维护国际和平与安全作出了积极贡献。

他特别指出，哈萨克斯坦维和部队已连续三年参与戈兰高地停火监督任务，在维护当地稳定方面发挥了积极作用。

霍沙诺夫还表示，中亚地区正展现出协调发展和多边外交的积极范例。地区国家间边界问题已全部解决，各国正在水电、交通和物流等领域共同推进一批大型基础设施项目，哈萨克斯坦议会也直接参与了相关工作的立法保障。

此外，哈萨克斯坦高度重视落实可持续发展议程。议会内部专门设有监督可持续发展目标落实情况的委员会。

同时，哈萨克斯坦持续关注粮食安全、水资源安全和气候适应等问题。霍沙诺夫透露，由联合国支持的区域生态峰会将于下周在阿斯塔纳举行，届时将重点讨论水资源管理、“绿色”经济转型及地区稳定等议题。

霍沙诺夫还向与会代表介绍了哈萨克斯坦国内改革进展及议会通过的相关法律。他表示，为应对全球科技变革，哈议会已通过《数字法典》和人工智能专项法律，在推动技术发展的同时，兼顾透明、安全和公民权利保护。

大会期间，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安会见了各国议长，对代表们积极参与大会工作表示感谢。

全球峰会期间，霍沙诺夫还同多国议会领导人举行双边会谈。

在会见土耳其大国民议会议长努曼·库尔图尔穆什时，霍沙诺夫表示，伊斯坦布尔承办此次大会，使这座城市第四次成为世界议会交流的重要平台。双方就加强议会合作交换意见，并一致认为，两国元首之间的深厚友谊和相互尊重为双边关系发展奠定了坚实基础。双方还就党际合作以及贸易、投资、工业、交通物流和旅游等领域合作进行了讨论。

Фото Т.Таныбаева

在会见吉尔吉斯斯坦最高会议议长马伦·马马塔利耶夫时，霍沙诺夫祝贺其当选新职，并强调哈方高度重视同兄弟国家深化议会合作。双方商定，将推动议会合作委员会、友好小组及专门委员会工作，并扩大在经贸、文化、教育、边境和交通运输等领域协作。

Фото Т.Таныбаева

在会见越南国会主席陈青敏时，霍沙诺夫表示，哈方愿进一步加强同越南各领域合作，特别是深化议会交流。双方认为，在当前复杂国际形势下，应更充分发挥议会外交作用。

此外，马吉利斯议长还在大会期间同亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、阿联酋、格鲁吉亚、俄罗斯、土库曼斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦等国议长，就深化议会间对话交换了意见。

会议期间，突厥国家议会大会成员国代表团团长还举行了工作会议。除全体会议外，哈萨克斯坦议员还参加了有关可持续发展、和平与国际安全等议题的常设委员会会议。

【编译：阿遥】