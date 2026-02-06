社会调查显示：绝大多数哈萨克斯坦民众支持新版宪法草案

据《主权哈萨克斯坦报》报道，最新的一项社会调查结果显示，大多数哈萨克斯坦民众对宪法委员会的工作已有一定了解，能够通过多种渠道获取相关信息，并在不同程度上熟悉新宪法草案的主要内容和新增条款。相当一部分受访者不仅关注改革进程，也对宪法更新可能给国家和个人带来的影响持积极态度。

根据电话调查数据，38.6%的受访者表示在不同程度上持续关注宪法委员会的工作，其中10.8%密切跟进，27.8%偶尔关注。

调查显示，互联网和社交媒体是获取相关信息的主要渠道，包括会议在线直播内容。具体而言，37.3%的受访者通过社交平台信息了解进展，29.1%通过网络媒体，28.7%通过短视频平台。同时，电视新闻依然保持较高公信力，有32.6%的受访者将其作为重要信息来源。几乎每十名受访者中就有一人表示，会与亲友讨论宪法委员会的工作进展。

在对新宪法草案内容的了解程度方面，约30%的受访者已阅读过草案文本，其中7.5%通读全文，22.5%部分阅读；另有42.9%虽听说过草案发布，但尚未详细了解具体内容。考虑到调查是在草案公布后不久进行，这一认知水平被认为较高。

受访者认为，新宪法草案中最重要的条款包括：保障个人隐私和个人数据安全（39%）、教育与培养的世俗性质（33%）、对科学与创新发展的高度重视（30.3%）。此外，依法治国与社会秩序、生态责任与以人为本的价值导向（23.9%）、废除死刑并保障生命权（22.9%），以及宗教与国家的明确分离原则（21.2%）也被视为关键内容。

在宪法序言所体现的核心理念中，受访者普遍认同国家团结与和平共处的价值观。其中，31.8%强调巩固国家统一的重要性，30.8%支持与各国发展友好与和平关系，30.4%重视对自然环境的保护意识。同时，保障公民权利与自由的不可侵犯性（23.5%）以及对未来世代承担责任（20.4%）也被列为重要原则。

关于宪法中明确提出的世俗国家原则，即宗教与国家分离，78.3%的受访者表示支持，其中45.3%完全支持，33%基本支持；约20.7%的受访者则持不同意见。

将人力资本、教育、科学和创新确立为国家战略发展方向，是新宪法草案的重要理念之一，也获得广泛认同。调查显示，86.3%的受访者支持将这一方向写入宪法，仅12.2%表示不支持，支持者数量约为反对者的七倍。

总体来看，多数民众对宪法改革可能带来的个人影响持乐观态度。65.3%的受访者认为改革将对自身权利和机会产生积极作用，8.7%担心可能带来负面影响，24%则认为改革对个人生活影响不大。

在总体态度上，公众对宪法改革和新版宪法草案的支持度处于较高水平。84.7%的受访者表示支持总统提出的宪法改革方案及新宪法草案，其中35.2%完全支持，49.5%基本支持。不支持者比例为13.5%。

调查结果表明，社会已对宪法改革目标和内容形成较为清晰的理解，公众知情度和参与讨论的积极性处于较高水平。

本次电话调查于2026年2月1日至5日进行，共覆盖全国17个州以及阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特三座直辖市，受访对象为1200名年满18岁的公民。

【编译：木合塔尔·木拉提】