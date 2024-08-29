阿玛纳特党议会党团扩大会议：总理强调落实总统任务的重要性

据总理府新闻处报道，会议由马吉利斯（议会下院）议长、阿玛纳特党主席叶尔兰·霍沙诺夫主持召开。会上，霍沙诺夫首先向全体与会者就即将到来的宪法日表示了祝贺。

霍沙诺夫指出，总统每年的国情咨文中都提出了旨在提高人民福祉和国家发展的重要任务。

- 高质量地执行总统在国情咨文和竞选纲领中所提出的任务，是我们的首要任务。我们可以自信地说，至今为止，国家元首的所有国情咨文和承诺都得到了全面落实。这些任务解决了每个公民、每个家庭、每个城市、每个村庄的主要问题。因此，在未来，我们必须继续保持这一进展。议会、政府、地方政府执行机关及公民社会应紧密协作，确保工作得以有效推进。 - 他说。

总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在会上介绍了政府在落实总统国情咨文和竞选纲领方面所采取的措施。

- 总统设定的目标是到2029年将国家经济规模提升至4500亿美元。这是我们的战略方向。我们正在积极采取措施，彻底改变经济结构。制造业、机械制造、信息技术及其他现代高科技和创新领域将成为国家新经济的基石。 - 总理说。

别克帖诺夫还提到，政府正在大力支持国内生产企业，目前有17个大型项目正在实施，总投资超过15万亿坚戈，这将创造2.6万个工作岗位，并将进口依赖减少1.5万亿坚戈。此外，通过国家采购签订的合同数量增加了1.4倍，合同总额增长了40%。

总理还谈到，政府采取了发展现代农业技术和多样化农业的措施，以支持国家的农业综合体。

- 今年，播种季节的财政和物质技术保障问题基本得到解决。春耕和收割季节的资金支持增加了四倍，达到5800亿坚戈，这是近年来规模最大的资金支持。“乡村保障”项目正在全面推进，过去两年中，农村居民获得了超过1000亿坚戈的小额贷款，约2万名公民成功创业。 - 他说。

在社会问题方面，别克帖诺夫强调，政府高度重视社会领域，因此国家预算的超过一半用于社会领域。

- 具体来说，大学生的奖学金增加了50%，本科生增加了20%，硕士生和博士生增加了15%。从9月1日起，445 000名学生的奖学金将增加。此外，政府还为在恶劣工作条件下工作的员工引入了额外补贴，目前已有超过9 000名工人领取了总额为17亿坚戈的补贴。 - 他说。

在与议员们进行讨论后，霍沙诺夫最后总结道，尽管全球地缘政治局势复杂，国内自然灾害频发，但国家的主要社会义务仍得到了全面履行。他还特别提到了一些需要政府高度关注的问题，包括春季洪水的后果处理、物价上涨、失业、供暖季节的准备工作以及学校和医院的不足。

此外，霍沙诺夫特别强调了建设核电站对国家未来的重要战略意义。

- 目前，核电站建设是最受关注的问题之一。阿玛纳特党派的议员们完全支持总统提出的举行全民公投的提议。阿玛纳特党派将与政府合作，积极组织这次活动，并开展广泛的信息宣传工作。我们相信，国家的所有政治党派、非政府组织将共同努力，推动总统这一进步的倡议落地。 - 他说。

会议最后，霍沙诺夫感谢总理及政府所有成员的共同努力，并指出，阿玛纳特党派连续第二次提名总理候选人，马吉利斯委员会同意了部长内阁每位成员的候选资格。因此，议员们与政府对总统所有任务的执行负有共同责任。霍沙诺夫强调，这一方式将有助于落实托卡耶夫总统所提出的“强有力的总统——有影响力的议会——负责任的政府”原则。

【编译：达娜】