    12:13, 19 二月 2026 | GMT +5

    米兰冬奥会：杰尼斯·尼基沙获短道速滑男子500米第七名 阿布扎勒·阿基哈利耶夫止步四分之一决赛

    （哈萨克国际通讯社讯）在意大利米兰举行的第25届冬季奥运会短道速滑男子500米比赛中，哈萨克斯坦选手杰尼斯·尼基沙最终获得第七名，另一位哈萨克斯坦选手阿布扎勒·阿基哈利耶夫止步四分之一决赛。

    д
    Коллаж: Kazinform / olympic.kz

    在B组决赛中，杰尼斯·尼基沙以41.948秒的成绩第二个冲过终点线，最终在总成绩排名中位列第七位，顺利结束本届冬奥会征程。

    本项目金牌由加拿大选手史蒂文·迪布瓦夺得，荷兰选手梅勒·范特沃特和延斯·范特沃特分获银牌和铜牌。

    此前，哈萨克斯坦选手阿布扎勒·阿基哈利耶夫在四分之一决赛中出场，但未能晋级下一轮。赛后，他在接受媒体采访时表示，比赛竞争异常激烈，自己已竭尽全力完成比赛任务。

    阿基哈利耶夫指出，本届奥运会是他职业生涯参加的第四届冬奥会，他始终以争夺奖牌为目标参赛。尽管未能实现这一目标，但他认为自己通过顽强拼搏，已光荣捍卫了国家荣誉。

    他还强调，近年来哈萨克斯坦短道速滑运动不断发展，越来越多年轻人投身这一项目，展现出良好的发展潜力。他表示，将继续为推动该项目在哈萨克斯坦的发展贡献力量。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

