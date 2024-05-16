儿基会：穿越达连隘口的移民儿童人数或连续第五年创新高

达连隘口是泛美公路位于哥伦比亚和巴拿马边境处未开通的一段区域，长160公里，宽50公里。由大片沼泽和森林组成，由于铺路成本高昂且会破坏环境，两国达成共识，不在此处开发公路。

许多缺乏正常移民渠道的人选择由此进入北美，但是需要徒步翻越陡峭的山脉，忍受暴雨的侵袭，趟过湍急的河流。在旱季，人们平均步行四到七天才能穿越隘口。在长达九个月的雨季，这可能需要长达10天的时间。

在2024年的前四个月里，有3万多名儿童穿越了达连隘口，与去年同期相比有了显著增加。其中，约2000名儿童无人陪伴或与家人失散。数据还显示，该路线移民儿童人数的增长速度是成人的五倍。

极端恶劣环境

儿基会副执行主任柴班（Ted Chaiban）表示，达连隘口不是孩子们该去的地方。许多儿童在这段艰苦、危险的旅程中丧生。许多幸存下来的儿童在抵达时生病、挨饿、脱水，而且常常有伤口或感染，亟需帮助。妇女在途中分娩，在最具挑战性的环境中把新生命带到这个世界。

根据目前的趋势，预计2024年将有80万人穿越丛林，其中包括16万儿童和青少年。考虑到途中面临的极端条件，这些移民可能需要大量人道主义援助。

为儿童提供支持

自2018年以来，儿基会一直在为该移民路线上移儿童提供支持。当年，仅有522名儿童穿越雨林。

如今，在捐助方的资金支持下，儿基会利用自身资金，在沿线的关键区域提供水、卫生与保健、儿童保护、医疗和基于性别的暴力等方面的重要服务，还为移民途经的收容社区提供支持。

亟需资金

柴班指出，由于儿童占到了移民总数的五分之一，儿基会的应对措施比以往任何时候都更加重要。

2024年，儿基会呼吁筹集764万美元，以满足巴拿马日益增多的移民儿童和家庭的迫切需求。然而，迄今为止只有10%的资金到位。

柴班赞扬东道社区、捐助方和巴拿马政府帮助支持儿童及其家庭，并呼吁筹集更多资金。

他强调：“儿童面临的危险和他们的需求与日俱增。我们需要继续确保不让一个儿童掉队。如果应对措施的资金不足，其覆盖范围就会受到限制。”