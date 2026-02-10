冬奥会第三个比赛日亮点纷呈 多项赛事刷新纪录

当天产生奖牌的项目包括女子坡面障碍技巧、男子团体高山滑雪、女子速度滑冰1000米以及女子自由式滑雪大跳台。其中，女子坡面障碍技巧和女子速度滑冰1000米成为当日最受关注的焦点赛事。

在女子坡面障碍技巧比赛中，被视为夺冠热门的中国选手谷爱凌，以极小的分差不敌瑞士选手玛蒂尔达·格雷莫，遗憾屈居亚军。

Фото: Сали Сабыров

女子速度滑冰1000米比赛则几乎成为荷兰队的“主场”。率先出场的苏珊娜·舒尔廷以1分15秒46的成绩暂列第一。随后，美国、加拿大、日本和韩国选手的激烈竞争不断推高比赛悬念。

在最后一组比赛中，荷兰选手接连刷新奥运会纪录。首先登场的费姆克·科克以1分12秒59冲线，创造新纪录；紧接着，她的队友尤塔·莱尔丹以1分12秒31的成绩再度改写纪录，成功夺金。日本名将高木美帆获得铜牌。

Фото: Сали Сабыров

奖牌榜方面，挪威队以3金1银2铜继续领跑。凭借在高山滑雪和坡面障碍技巧项目中斩获的两枚金牌，瑞士队升至奖牌榜第二位。日本队则在自由式滑雪大跳台项目中，由村濑心椛为球队赢得第二枚金牌，跻身奖牌榜前三。

据此前报道，在女子速度滑冰1000米项目中，哈萨克斯坦队由纳杰日达·莫罗佐娃、伊丽莎白·戈卢别娃和克里斯蒂娜·西拉耶娃出战，代表国家参加角逐。

【编译：木合塔尔·木拉提】