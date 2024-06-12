儿基会：玩耍对儿童的正常成长非常重要

研究结果还强调了玩耍在儿童身体发育和心理健康方面所发挥的重要作用，以及父母和照料者在这方面可以发挥的积极作用。数据显示，儿童在家普遍缺乏足够的照料，包括刺激儿童大脑和增强其互动能力。

数据还显示，大约五分之一的2至4岁儿童在家没有与看护者玩耍，而大约八分之一的5岁以下儿童家中没有玩具或玩物。

联合国儿童基金会执行主任凯瑟琳·拉塞尔说:

- 当儿童在家里受到身体或语言虐待，或者他们被剥夺了来自亲人的社会和情感关怀，这可能会破坏他们的自我价值感和身心发育。

调查证实，越来越多的国家禁止在家中体罚儿童。在禁止这种做法的66个国家中，超过一半的国家在过去15年里颁布了立法，但这仍然使大约5亿5岁以下儿童得不到充分的法律保护。

调查显示，在全球范围内，支持暴力育儿方法的有害社会规范仍然存在，约四分之一的母亲和主要照顾者表示，体罚对于正确抚养和教育儿童是必要的。

为了确保每个儿童在成长过程中感受到安全和关爱，儿基会呼吁各国政府在以下方面加强努力和投资:加强法律和政策框架，禁止和结束家庭中一切形式的暴力侵害儿童行为；扩大循证育儿方案，促进积极、有趣的育儿方法，并防止家庭暴力；扩大儿童学习和玩耍的空间，包括幼儿园、学校和游乐场。