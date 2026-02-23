冬奥会收入最高运动员揭晓：中国选手谷爱凌

谷爱凌是自由式滑雪项目的三届奥运会冠军。她在2019年之前代表美国参赛，随后更改国籍，开始代表中国队出战。在2022年北京冬奥会上，她夺得自由式滑雪大跳台和U型场地两枚金牌。今年，她再次获得大跳台项目金牌，使个人冬奥会金牌总数达到三枚。

除运动员身份外，谷爱凌还是一位具有广泛影响力的时尚模特，在社交媒体上拥有约300万粉丝。她与《Vogue》、保时捷、红牛、蒂芙尼和路易威登等多个国际知名品牌开展合作，其收入主要来源于商业代言和模特活动。过去一年中，她获得的2300万美元收入中，仅约10万美元来自体育比赛，其余大部分来自商业领域。

值得一提的是，2026年冬奥会闭幕式已于日前举行。哈萨克斯坦代表团旗手由花样滑冰男子单人滑金牌得主米哈伊尔·沙伊多罗夫担任。下一届冬季奥林匹克运动会计划在法国举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】