迪玛希墨西哥演唱会——首场拉美个人演出座无虚席

开场时，迪玛希分别用哈萨克语、英语和西班牙语向观众问好：

“晚上好，墨西哥！能与你们在这里相见是我的梦想。感谢你们的热情、爱与能量，让我有家的感觉。”

整场演出中，迪玛希演唱了多种语言的歌曲，包括哈萨克语的《Mahabbat Ber Magan（赐我爱情）》、意大利语的《Olimpico》、中文歌曲《Battle of Memory》、俄语歌曲《疲惫天鹅的爱恋》、法语歌曲《SOS d’un terrien en détresse》以及西班牙语歌曲《El Amor En Ti》等。

Photo credit: dimashnews.com

演出过程中，他多次走下舞台，与观众互动、签名并握手；在结尾时，他更是即兴与观众合唱了经典歌曲《Besame Mucho》，将气氛推向高潮。

值得一提的是，迪玛希的弟弟 阿比勒曼苏尔（Abilmansur） 也登台演出，献上电吉他独奏。此外，舞台上还响起了哈萨克民族乐器——冬不拉、司布兹古（sybyzgy）和库布兹（kobyz）的悠扬旋律，为整场演出增添了民族色彩。

据悉，迪玛希将在 10月10日 于墨西哥城 体育宫（Palacio de los Deportes） 举行第二场演出。

Photo credit: dimashnews.com

【编译：达娜】