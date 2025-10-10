中文
    迪玛希墨西哥演唱会——首场拉美个人演出座无虚席

    哈萨克国际通讯社讯）据Dimashnews.com报道，10月8日，哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库达伊别尔艮在墨西哥首都墨西哥城的国家大礼堂（Auditorio Nacional） 举行了他在拉丁美洲的首场个人演唱会。演出以“Besame Mucho”为主题，现场座无虚席。

    “Besame Mucho” by Dimash Qudaibergen – The Kazakh Artist’s First-Ever Concert in Mexico
    Photo credit: dimashnews.com

    开场时，迪玛希分别用哈萨克语、英语和西班牙语向观众问好：

    “晚上好，墨西哥！能与你们在这里相见是我的梦想。感谢你们的热情、爱与能量，让我有家的感觉。”

    整场演出中，迪玛希演唱了多种语言的歌曲，包括哈萨克语的《Mahabbat Ber Magan（赐我爱情）》、意大利语的《Olimpico》、中文歌曲《Battle of Memory》、俄语歌曲《疲惫天鹅的爱恋》、法语歌曲《SOS d’un terrien en détresse》以及西班牙语歌曲《El Amor En Ti》等。

    “Besame Mucho” by Dimash Qudaibergen – The Kazakh Artist’s First-Ever Concert in Mexico
    Photo credit: dimashnews.com

    演出过程中，他多次走下舞台，与观众互动、签名并握手；在结尾时，他更是即兴与观众合唱了经典歌曲《Besame Mucho》，将气氛推向高潮。

    值得一提的是，迪玛希的弟弟 阿比勒曼苏尔（Abilmansur） 也登台演出，献上电吉他独奏。此外，舞台上还响起了哈萨克民族乐器——冬不拉、司布兹古（sybyzgy）和库布兹（kobyz）的悠扬旋律，为整场演出增添了民族色彩。

    据悉，迪玛希将在 10月10日 于墨西哥城 体育宫（Palacio de los Deportes） 举行第二场演出。

    “Besame Mucho” by Dimash Qudaibergen – The Kazakh Artist’s First-Ever Concert in Mexico
    Photo credit: dimashnews.com

    【编译：达娜】

    文化 艺术 迪玛希 音乐
