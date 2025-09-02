哈萨克斯坦议会结束休会开启第四会期

在过去两个月中，议员们走访各地，与选民面对面交流，直接听取民众对政府的诉求和建议，深入了解各地区实际情况。这些收集的信息将成为第四会期两院工作的核心指引。

值得一提的是，在第八届议会第三会期期间，议员们以总统精心制定的、基于民众需求和国家利益的战略及改革为指导，持续推动相关立法工作，确保总统竞选纲领中的立法举措基本得以落实。

议会下院工作成果

第三会期内，下院共召开39次全体会议，审议249项议题，通过90项法案。议员们尤为关注民众的社会福祉。例如，重新审视了强制社会医疗保险制度，确保所有公民（包括未参保者）在首次就医时可获得免费基础医疗服务，这是一项重大突破。此外，免费医疗保障范围新增了癌症筛查项目，并规定地方预算为听力障碍人士（尤其是儿童）提供助听器。

“未来”统一自愿储蓄体系的法律基础得以确立，为儿童接受优质教育提供了更多机会。同时，国际科学竞赛优胜者可免试获得教育资助，包括“博拉沙克”计划的教育奖学金，这一措施成为国家对儿童的重要支持。

第三会期的重要方向是进一步落实“法律与秩序”原则。议员们优化了刑法典，制定了保护公民免受犯罪侵害的法律，针对网络诈骗“中间人”强化了刑事责任，并对强迫婚姻行为引入了处罚措施。此外，禁止穿着妨碍面部识别的服饰。在强化责任的同时，议员们也注重人性化决策。例如，针对因生活困境或疏忽导致的轻微违法行为，议会区分了毒品贩运者与生产者的刑事责任，落实了总统在全国协商会议上的指示。目前，已重新审查3000多起首次涉及藏匿毒品的年轻人案件，推动其释放或减轻刑罚。

第三会期充分体现了社会政策和公民利益的优先地位，这在国家三年预算等核心财政文件中尤为明显。教育、医疗和社会保障领域获得重点支持。自年初以来，基础养老金增长6.5%，连带养老金增长8.5%，社会保障金总额和受惠人数均有所增加。农村饮用水供应和乡村支持项目也获追加拨款。

此外，在宪法颁布30周年之际，议员们制定并通过了《特赦法》，通过特赦为1.5万人缩短刑期，其中约2000人重获自由。

议员们还积极运用质询机制，共向政府官员提出461项质询，聚焦民众关心的热点问题，许多问题通过质询得到解决。

参议院第三会期工作总结

参议院在第三会期审议了89项法案，其中75项获通过，14项退回下院。这些法案包括3部法典和7部独立法律，涵盖了总统直接指示制定的新《预算法典》《税法典》和优化水资源利用的《水法典》，以及赋予突厥斯坦市特殊地位的法律。此外，促进水产养殖发展和完善国家领土防御体系的相关法律也正式生效。

规范目标资本基金和设立基金会运作的专项法律得以通过，旨在发展金融市场、保护消费者权益和打击诈骗的措施也获批准。

第三会期内，参议院举办了3次议会听证会、4次政府小时、50余次委员会外出会议，以及近90次圆桌会议和座谈活动。参议院在国际事务方面组织了约130项重要活动。此外，参议员提出近170项质询，向政府建言解决关键问题，为总统改革提供有效立法支持。

参议院与地方议会的互动也取得显著成效。地方议会协作委员会工作迈上新台阶，组织了近50项联合活动，并首次召开了扩大会议。“一个国家—共同利益”“地区”议员小组、包容性委员会及可持续发展国家目标实施监督议会委员会等平台的工作有序推进。

