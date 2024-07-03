19:50, 03 七月份 2024 | GMT +6
托卡耶夫总统会见卡塔尔埃米尔
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫3日在总统府会见卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼。
哈萨克斯坦总统首先向卡塔尔埃米尔专程出席上海合作组织峰会，并支持哈萨克斯坦的国际倡议表示感谢。
托卡耶夫总统指出，卡塔尔是哈萨克斯坦最紧密的合作伙伴之一，两国有着共同的目标和立场。
-我想强调，我们希望与贵国建立密切的关系。我对多哈之旅有着美好的回忆。这是为两国合作发展注入新动力的重大事件。我们已将两国关系提升为战略伙伴关系。我的访问期间，双方签署了一系列重要文件。我认为，哈萨克斯坦政府将尽一切努力有效落实这些协议。-他说。
卡塔尔埃米尔表示，很荣幸再次来到阿斯塔纳，并出席上合峰会。
-当然，我还记得您对多哈进行的重要访问。正如您所说，我们将双边合作关系提升了战略伙伴水平。我为双边关系感到自豪。两国仍有很多工作要做，包括进一步加强经济和投资合作。-他说。
会谈中，两国元首就加强经贸、人文、交通物流、农业、能源、教育、医疗卫生和通讯领域合作前景进行了讨论。，并就区域和国际议程热点问题深入交换了意见。
【编译：小穆】