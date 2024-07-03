托卡耶夫总统会见卡塔尔埃米尔

-我想强调，我们希望与贵国建立密切的关系。我对多哈之旅有着美好的回忆。这是为两国合作发展注入新动力的重大事件。我们已将两国关系提升为战略伙伴关系。我的访问期间，双方签署了一系列重要文件。我认为，哈萨克斯坦政府将尽一切努力有效落实这些协议。-他说。