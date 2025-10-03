别克帖诺夫会见匈牙利总统 商讨新项目与投资前景

据介绍，会谈中双方就贸易、投资、交通运输与农业合作，以及人工智能和数字化等领域的合作前景进行了深入交流。与会人员一致认为，两国在进一步扩大双边贸易方面潜力巨大。哈萨克斯坦方面表示，愿意在95种商品类别上增加对匈牙利的出口。与此同时，新成立的哈萨克斯坦—匈牙利投资基金将成为推进联合项目的重要工具。

交通与物流被视为合作的重点方向之一。双方讨论了在布达佩斯都会区建设多式联运货运终端的前景，该项目旨在扩大哈萨克斯坦对欧盟的出口能力。此外，双方还将人工智能技术应用合作列为战略优先事项。

Фото: Ҳукумат

别克帖诺夫总理在会谈总结中强调，哈萨克斯坦政府将对高层达成的所有协议落实情况进行严格监督，确保高质量执行。

匈牙利总统舒伊奥克则高度评价了哈萨克斯坦的投资环境，并表示愿意进一步深化匈牙利与哈萨克斯坦的合作。

据此前报道，应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫邀请，匈牙利总统将于10月1-3日期间对阿斯塔纳进行正式访问。

2日上午，托卡耶夫总统为匈牙利总统舒尤克·道马什举行了盛大的欢迎仪式。

随后，两国总统在总统府举行了小范围和大范围会谈。

根据会谈结果，哈萨克斯坦总统向匈牙利总统舒尤克·道马什授予一级“友谊”勋章。

【编译：达娜】