托卡耶夫会见穆斯林长老委员会秘书长 授予其“友谊”勋章

会见中，国家元首对穆斯林长老委员会这一在国际舞台上享有崇高声誉的机构在哈萨克斯坦实施的重要项目和倡议表示支持。

托卡耶夫总统指出，伊斯兰教在弘扬包容精神、促进和平共处以及倡导人文主义价值方面发挥着重要作用，其核心理念与哈萨克斯坦奉行的国家政策高度契合。

托卡耶夫还表示，欢迎该组织在中亚地区设立的首家代表处落户哈萨克斯坦。

谈及扎耶德人类博爱奖，托卡耶夫总统指出，该奖项已成为弘扬团结精神与全球责任意识的重要国际荣誉，并高度评价其在推动全球对话与国际合作方面发挥的积极作用。

穆罕默德·阿卜杜勒萨拉姆表示，穆斯林长老委员会将继续积极参与在阿斯塔纳举行的世界和传统宗教领袖大会相关工作。

他特别提到，今年的扎耶德人类博爱奖授予阿塞拜疆与亚美尼亚，而哈萨克斯坦为推动两国达成和平协议付出了卓有成效的努力。

Фото: 总统府

会谈结束时，国家元首请阿卜杜勒萨拉姆转达对穆斯林长老委员会主席、爱资哈尔大教长谢赫·艾哈迈德·塔伊布的诚挚问候。

根据哈萨克斯坦总统令，穆罕默德·阿卜杜勒萨拉姆因在促进不同信仰间对话及弘扬人文价值方面作出的杰出贡献，被授予哈萨克斯坦共和国一级“友谊”勋章。

【编译：阿遥】