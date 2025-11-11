托卡耶夫总统会见莫斯科国立国际关系学院学生

学生们用哈萨克语与托卡耶夫总统进行交谈。他们指出，莫斯科国立国际关系学院以托卡耶夫总统著作中体现的外交和开放原则为例进行教学。

他们还表示，年轻人对阿拜·库南拜吾勒的作品非常感兴趣。

- 诗人关于友谊的思考——“爱全人类，如同爱我的兄弟”——非常独特。我们相信，俄罗斯和哈萨克斯坦是永恒友谊的两翼。两国人民因无私真挚的友谊而紧密相连。-学生们说。

国家元首高度赞赏学生们学习哈萨克语的热情，并祝愿他们取得成功。

- 莫斯科国立国际关系学院是一所享有盛誉的高等学府，在世界范围内都享有盛名。哈萨克斯坦现在是一个独立国家。我认为你们在莫斯科国立国际关系学院获得的知识将对你们未来的发展大有裨益。因为深入了解包括俄罗斯长期盟友哈萨克斯坦在内的不同国家，不仅有助于日后找到工作，还能让你们成为在全球和区域层面都具有竞争力的专业人才。-托卡耶夫总统说。

据此前报道，应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特11日乘专机抵达莫斯科，开始对俄罗斯进行国事访问。

