中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:30, 14 八月份 2025 | GMT +5

    戈洛夫金会见沙特国奥委副主席

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家奥林匹克委员会主席艮纳季·戈洛夫金13日会见到访的沙特国家奥林匹克委员会副主席、沙特王子法赫德·本·贾拉维·本·阿卜杜勒阿齐兹·沙特。

    Геннадий Головкин
    Фото: ҚР ҰОК

    会谈中，双方讨论了加强双边合作，以及哈萨克斯坦运动员参加在沙特阿拉伯举行的体育赛事等问题。

    具体来说，第六届夏季伊斯兰合作运动会将于2025年11月7日至21日在利雅得举行。此外，亚洲室内运动会和武术运动会将于2026年12月在利雅得举行。此外，2027年，沙特阿拉伯将举办奥运会电子竞技运动会。

    访问期间，沙特奥委会代表团参观了位于阿斯塔纳的体育设施，以及沙特阿拉伯和哈萨克斯坦队的联合训练营。目前，摔跤、柔道、跆拳道和田径项目的训练营正在阿拉木图和阿斯塔纳开展，来自沙特的150多名年轻运动员正在参加。

    此外，哈萨克斯坦柔道联合会与沙特阿拉伯柔道联合会签署了合作备忘录。备忘录概述了未来合作的主要领域，旨在共同发展柔道运动。

    Геннадий Головкин
    Фото: ҚР ҰОК

    沙特代表指出，哈萨克斯坦体育基础设施水平高，举办国际综合性赛事的潜力大，联合训练对交流经验、提高运动员技能具有重要意义。

    - 此次会晤是哈萨克斯坦与沙特阿拉伯加强体育合作的重要一步。我们相信，联合项目和经验交流不仅能提升两国运动员的备战水平，还能为举办高水平国际赛事开辟新的机遇。-沙特奥委会副主席说。

    Геннадий Головкин
    Фото: ҚР ҰОК

    哈萨克斯坦奥委会强调与沙特阿拉伯奥委会合作的重要性，并指出这种互动为实施联合倡议开辟了新的机遇。

    - 与国际伙伴建立牢固有效的关系对我们来说至关重要。联合训练和协议将使我们能够将两国在体育领域的成就提升到新的水平。我们相信，通过实施联合项目，我们将实现质的飞跃。-戈洛夫金说。

    最后，双方表示愿意加强和扩大合作。

    Сауд Арабиясы ҰОК-нің вице-президенті
    Фото: ҚР ҰОК

    【编译：小穆】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 阿拉伯
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    正在阅读