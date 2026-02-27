别克帖诺夫会见欧亚开发银行行长 聚焦基础设施与数字化合作

别克帖诺夫听取了欧亚开发银行现阶段战略实施情况以及在哈在建项目进展的汇报。

数据显示，该行累计投资组合涵盖326个项目，总投资额达196亿美元。2022年至2026年期间，欧亚开发银行已向成员国经济体注入90亿美元资金。其中，投向哈萨克斯坦的资金达52亿美元，相当于此前15年对哈投资总额。过去四年，该行对哈年均投资均超过10亿美元，预计2025年将增至15亿美元。

目前，哈萨克斯坦在欧亚开发银行现有投资组合中的占比达64.9%。银行在哈投资覆盖多个核心产业领域：约21亿美元用于工业发展，电力能源、交通基础设施和金融领域各获得约10亿美元支持。

已实施的重点项目包括Silleno天然气处理厂建设、阿特劳州KPI石化综合体项目、矿冶骨干企业现代化改造，以及卡拉干达、阿拉木图、阿克托别等市热电中心重建工程。与此同时，银行支持哈萨克斯坦传统能源与可再生能源并行发展。

在交通领域，银行资助了哈萨克斯坦国家铁路公司机车采购及公路改造项目；在数字化领域，则通过数字化倡议基金和技术援助机制，支持人工智能和数字平台开发。

今年，欧亚开发银行将继续加大对加工业、采矿业等大型项目的融资支持。重点包括推进乌斯卡曼热电中心改造工程，以提升城市供热系统稳定性并降低设备损耗；计划在突厥斯坦州和克孜勒奥尔达州建设两座太阳能电站，增加电力供应能力。在电信领域，投资将集中于通信基础设施建设和数字覆盖提升；在工业领域，则通过新项目扩大产能并创造就业岗位。

珀德古佐夫表示，欧亚开发银行愿继续支持哈萨克斯坦经济发展和民生改善。他指出，正在推进的宪法改革将进一步优化投资环境，为吸引外资创造更加有利条件。

别克帖诺夫强调，围绕当前发展重点，加大对基础设施领域投资具有关键意义。他指出，数字化是哈萨克斯坦及周边国家重点推进方向之一，双方在该领域的合作潜力巨大。

双方一致表示，将在建设性伙伴关系基础上，继续扩大投资合作，为保障哈萨克斯坦经济可持续发展提供支撑。

【编译：阿遥】