托卡耶夫会见土耳其副总统耶尔马兹

- 两国兄弟般的情谊建立在相互信任与尊重基础之上。自两国建交近35年来，双方共同取得了诸多重要成果。当前双边关系保持高水平快速发展，彼此之间不存在任何分歧或悬而未决的问题。5月14日，雷杰普·塔伊普·埃尔多安总统将对哈萨克斯坦进行国事访问。访问期间，双方将举行新一轮战略合作委员会会议，并签署新的合作协议。 - 托卡耶夫说。

Photo credit: Akorda

托卡耶夫同时表示，当天在阿斯塔纳举行的哈土政府间委员会会议，由哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫与耶尔马兹共同主持，其成果将进一步推动两国多领域战略合作走深走实。

耶尔马兹对哈方给予的热情接待表示感谢，并转达埃尔多安对托卡耶夫的诚挚问候。他表示，土耳其高度重视总统即将访问哈萨克斯坦，并将出席在突厥斯坦举行的突厥国家组织非正式峰会。

Photo credit: Akorda

耶尔马兹透露，双方刚刚举行第14次哈土政府间经贸合作委员会会议，并签署涵盖多领域具体举措的联合行动计划。该文件将成为下一阶段两国经贸合作的路线图。

他同时祝贺哈萨克斯坦顺利举行有关新宪法的全民公投，并祝愿哈萨克斯坦持续发展繁荣。

托卡耶夫回应称，在国家发展的关键历史阶段，哈方始终感受到兄弟般的土耳其人民给予的坚定支持，并特别指出土耳其观察员在全民公投期间发挥了积极作用。

会谈期间，双方重点讨论了扩大经贸及人文合作的前景，并就制造业、基础设施、能源、物流、农工综合体、教育及旅游等领域推进联合项目交换意见。

双方还就当前国际热点问题，特别是中东局势交换看法。托卡耶夫高度评价土耳其在维护地区稳定方面发挥的作用，并确认将出席即将举行的安塔利亚外交论坛。

Photo credit: Akorda

【编译：达娜】