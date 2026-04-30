托卡耶夫会见“日哈友好议员联盟”主席西村康稔 授予一级“友谊”勋章

会谈中，双方就双边合作现状及前景、加强议会间联系等议题进行了讨论。托卡耶夫表示，日本是哈萨克斯坦在亚洲的重要且可靠合作伙伴之一。

总统重点介绍了其去年对东京进行正式访问后达成共识的落实进展，并指出两国在经贸和投资领域仍具有广阔合作空间。他表示，哈方高度重视同东京深化扩展型战略伙伴关系。访问期间，双方签署了涵盖各领域合作的联合声明，并批准了涉及贸易、科技教育、数字化、生态和农业等领域的17项部门间文件。此外，两国企业共签署了60多项合作协议，总金额达37亿美元。

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托卡耶夫还提到，“中亚—日本”对话机制首次峰会已在东京成功举行，对加强地区合作发挥了积极作用。下一届峰会将于明年在阿斯塔纳举行，目前相关筹备工作已启动。

双方还就人文交流进行了交流。托卡耶夫指出，哈萨克斯坦社会对日本文化及传统体育项目的兴趣不断提升，特别是相扑和柔道，并提及哈萨克斯坦相扑选手耶尔森·巴勒塔胡勒的成绩。

西村康稔对会见表示感谢，并表示日本国会愿继续推动同哈萨克斯坦在多领域深化合作。

会谈最后，托卡耶夫向西村康稔授予一级“友谊”勋章，以感谢其为促进哈日双边合作及议会间交流所作出的重要贡献。

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【编译：达娜】