阔谢尔巴耶夫会见阿联酋外长 推动战略伙伴关系发展

会谈中，双方就哈阿关系现状及发展前景交换意见，高度评价两国保持高水平政治对话，并强调两国长期以来建立的友好兄弟关系。

阔谢尔巴耶夫表示，阿联酋是哈萨克斯坦在阿拉伯世界的重要战略伙伴，两国合作近年来在各主要领域持续稳步深化。

双方特别关注落实两国领导人此前达成的共识，并推动经贸与投资合作持续扩大。

会谈期间，双方重点讨论了能源、交通运输、基础设施、创新、人工智能及粮食安全等领域合作前景。

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阔谢尔巴耶夫指出，经贸合作始终是双边关系的重要支柱。当前，阿联酋已成为哈萨克斯坦在地区内主要贸易和投资伙伴之一，哈方愿推动更多联合项目落地实施。

双方还就地区及国际热点议题交换意见。阔谢尔巴耶夫表示，在当前地区局势背景下，哈萨克斯坦支持阿联酋，并强调防止局势升级、通过政治和外交手段解决冲突的重要性，相关努力应建立在国际法原则基础之上。

此外，阔谢尔巴耶夫代表哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫，正式邀请阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬出席将于2026年5月28日至29日在阿斯塔纳举行的欧亚经济论坛。

阿卜杜拉·本·扎耶德对哈方表达支持表示感谢，并高度评价哈萨克斯坦推动外交努力、坚持建设性立场。

会谈结束后，双方确认将继续深化战略伙伴关系，扩大务实合作，并在双边及多边框架下保持密切协调。

【编译：达娜】