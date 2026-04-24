别克帖诺夫会见阿曼副首相 双方聚焦能源、物流与数字化合作

别克帖诺夫表示，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫高度重视阿曼苏丹访问阿斯塔纳。阿曼是哈萨克斯坦在中东及整个阿拉伯世界值得信赖的重要伙伴。哈政府愿积极发展双边经贸合作，巩固两国关系，扩大投资联系，并为联合项目实施创造有利条件。

齐亚津表示，获得哈萨克斯坦总统授予的一级“友谊”勋章深感荣幸。阿曼与哈萨克斯坦已建立牢固伙伴关系，愿继续推动双方合作不断深化，并计划优先拓展能源、可再生能源、科技及金融等领域合作。

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会谈中，双方重点讨论扩大能源、交通物流、采矿、冶金、数字化、农工综合体及旅游等领域合作。双方指出，目前哈阿联合项目储备总额达30亿美元，其中5个大型投资项目已纳入合作清单，2个能源和铁路运输项目已启动，金额约11亿美元。矿产加工领域项目也正处于实施阶段。

双方还就依托哈萨克斯坦发展中间走廊运输通道潜力、加强物流互联互通交换意见，并表示将通过建设加工企业、推动农业技术交流以及签署长期农产品供应协议，促进双边贸易增长。

数字化合作被视为未来重点方向之一。双方计划推动GovTech及人工智能项目落地，并在生态旅游、酒店服务业发展以及文化和自然旅游资源推广等方面加强经验交流。

会谈结束后，在双方见证下，萨姆鲁克-卡泽纳国家基金与阿曼投资局签署投资合作核心条款协议（Heads of Terms）。该文件将为建立联合投资平台、设立哈阿合资企业及投资基金奠定制度基础。

根据协议，双方计划在工业、能源、医疗、物流、采矿等优先领域推进项目，投资既涵盖现有资产，也包括两国境内新项目。

【编译：达娜】