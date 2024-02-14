托卡耶夫总统会见卡塔尔首相兼外交大臣

会谈中，哈萨克斯坦总统感谢卡塔尔首相的热情接待。他同时还指出，哈方高度重视与卡塔尔之间的合作关系，并表示相信今天的会谈将为双边合作关系提升至新的水平注入动力。

-非常感谢您为此次访问的顺利进行做出的努力。访问非常成功。我们签署了为双边合作带来新动力的一系列文件。正如我向尊敬的卡塔尔埃米尔所说的，我们将双边合作关系提升了战略合作伙伴水平。我认为，这是非常重要的成果，并对此感到非常高兴。但我们不应止步于此，应向前迈进，继续开辟相互合作的新机遇。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫表示，经济关系应成为共同努力的主要支柱。

卡塔尔首相欢迎哈萨克斯坦总统对该国进行首次国事访问。他同时还指出，双边合作近些年得到了高速发展。

-双方的努力下，我们近些年取得了前所未有的重大进展。为取得更巨大的成就，我们应继续开展相关工作。非常高兴两国之间的合作关系提升至战略合作伙伴水平。我们认为，双方有着巨大的合作前景。-他说。

Фото: пресс-служба Акорды

哈萨克斯坦总统呼吁两国政府关注具体经济问题，以加快贸易步伐。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦对“中间走廊”跨里海国际运输线的发展寄予厚望。他同时还指出，哈方高度重视开辟海湾地区市场和新的过境运输线问题。

此外，哈萨克斯坦总统邀请卡塔尔企业积极参与哈萨克斯坦大型基础设施建设项目。

会谈中，双方还就农业、数字化和能源领域合作问题进行了深入讨论。

【编译：小穆】