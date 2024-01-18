托卡耶夫总统会见意大利总统马塔雷拉

托卡耶夫总统指出，这是他首次作为哈萨克斯坦总统对意大利进行访问，并对意大利总统的热情接待表示感谢。

总统表示，意大利作为哈萨克斯坦在欧盟的可靠伙伴之一，双边关系长期以来一直以互利方式发展。

-今天，我想讨论共同关心的问题，特别是发展经济关系和加强关系以实现两国繁荣，以及解决当前国际问题的方法。-托卡耶夫说。

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托卡耶夫总统表示，意大利是哈萨克斯坦在欧洲的主要贸易伙伴。

-双边贸易额突破145亿美元。我们相信，未来几年，我们两国之间的贸易额将达到200亿美元。意大利是哈萨克斯坦经济的主要投资者之一。大约 300 家意大利公司在我们的市场开展业务，其中包括大型领先企业埃尼。我们高度赞赏双边关系取得的进展。我们将继续为这些企业的有效工作创造有利条件。但不仅限于经济方向，还需要为文化、旅游等其他领域的合作发展注入新的动力。我相信哈萨克斯坦和意大利的合作一定会非常成功。-哈萨克斯坦总统说。

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会谈中，托卡耶夫详细介绍了哈萨克斯坦经济中对外国投资者最具吸引力和前景的行业，其中包括“绿色”能源。

两国总统还就双方在国际组织，其中在联合国和欧安组织框架下的相互协作问题进行了讨论。

两国总统指出l在尊重《联合国宪章》原则的基础上加强国际关系和全球安全体系的重要性。

同时，双方讨论了哈萨克斯坦及中亚与欧盟的合作发展前景，并指出了交通物流领域，特别是发展跨里海国际运输路线的互利合作的广阔前景。

哈萨克斯坦总统向意大利总统就该国接任G7轮值主席国职务表示祝贺。

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意大利总统高度评价了哈萨克斯坦正在开展的大规模改革进程，并感谢托卡耶夫总统对意大利进行访问。他同时表示，相信此次会晤为双边经济、政治和人文合作发展注入新的动力。

在友好气氛下举行的会谈最后，托卡耶夫总统邀请意大利总统对哈萨克斯坦进行访问。

据悉，托卡耶夫总统17日晚飞抵罗马，开始对意大利进行为期两天的正式访问。

【编译：小穆】