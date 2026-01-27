中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    16:19, 27 一月 2026 | GMT +5

    托卡耶夫总统会见以色列外长 就多领域合作交换意见

    哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆－卓玛尔特·托卡耶夫27日在总统府会见了以色列外交部部长吉德翁·萨尔。

    托卡耶夫总统会见以色列外交部部长 就多领域合作交换意见
    Фото: Ақорда

    托卡耶夫总统表示，萨尔此次来访再次表明，以色列致力于进一步加强同哈萨克斯坦开展多边合作的意愿。

    会见中，双方重点讨论了促进经贸和科学技术领域合作的途径，并就人工智能、农业、水资源管理等领域联合项目的实施进行了深入交流。

    托卡耶夫总统对在萨尔访哈期间举行“哈以商业论坛”表示支持，并指出，相信论坛成果将为扩大两国投资伙伴关系作出积极贡献。

    萨尔表示，以色列高度重视发展同哈萨克斯坦的政府间关系，愿将双边合作提升至全新的高质量水平。

    萨尔在会谈中高度评价哈萨克斯坦加入《亚伯拉罕协议》的决定，认为这是托卡耶夫总统作出的极具前瞻性的选择。他强调，这一举措将有力促进地区稳定与和平，并进一步加强国际对话。

    此外，萨尔还对哈萨克斯坦正在推进的广泛政治和社会经济改革给予了高度评价。

    会谈中，双方还就当前国际热点问题交换了意见。

    值得一提的是，托卡耶夫总统当天就国际大屠杀受害者纪念日向以色列总统伊茨哈克·赫尔佐格致电

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 外交 总统 政治 以色列
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读