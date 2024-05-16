别克贴诺夫会见中国国务院副总理

会谈中，双方指出了双边贸易和投资合作的蓬勃发展速度，并讨论了联合推动经济现代化问题。

别克贴诺夫表示，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和中国国家主席习近平责成两国政府将双边贸易量提升至1000亿美元。

此外，双方还就讨论了加强农业领域合作的前景。一年间，农工综合体产品贸易量增长了1.7倍。今年第一季度，这一指标增长了6%。与此同时，哈萨克斯坦农产品对中国的出口一年内增长了84%。

Фото: Правительство РК

别克贴诺夫指出，哈方愿增加对中国市场有机环保农产品的供应。他强调，中国逐步取消对哈萨克斯坦肉禽产品的进口限制将对此产生积极推动。他同时还表示，创建农工综合体领域的深层加工联合项目是优先合作方向。

刘国中表示，中国有意加强在人工智能、电子商务、卫星通信和“绿色”能源领域的合作。

会谈中，双方就交通物流领域合作、通过新的充满活力的投资项目扩大工业与投资的互动（目前正在落实总额达145亿美元的45个联合项目），以及区域和人文领域合作问题进行了讨论。

双方共同指出，中国“哈萨克斯坦”旅游年框架下举行的各类活动对两国旅游合作发展带来积极影响。

【编译：小穆】