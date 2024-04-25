霍沙诺夫会见中国全国政协主席王沪宁

中国全国政协主席高度评价了托卡耶夫总统开展的改革进程，并表示中方愿在创新和数字化领域开展合作。

-我们相信托卡耶夫总统的领导下将实现建设新哈萨克斯坦战略目标。我们有意为哈萨克斯坦的发展和繁荣注入新动力开展互利合作。中方愿成为贵国的可靠支持。-王沪宁说。

他强调，中哈相互强有力的支持早已不在双边议程之列，这在国际和地区事务中明显体现。中方支持哈萨克斯坦全球影响力的提高，并增加其在国际舞台上的投票权。

-托卡耶夫总统制定了到2029年国内生产总值翻一番的战略目标。我们支持哈萨克斯坦同仁实现这一目标。因此，协调两国发展战略、加强政治联系十分重要。-他说。

此外，中国全国政协主席对哈萨克斯坦马吉利斯通过的“国家基金——为儿童”法案的落实情况表现出浓厚的兴趣。

霍沙诺夫则表示，总统宣布的经济改革将为中国在基础设施现代化、生产发展、银行业和吸引新投资等方面带来新机遇。

【编译：小穆】