托卡耶夫会见中国香港新华集团主席蔡冠深

托卡耶夫总统在会谈中强调，哈萨克斯坦高度重视发展同中国的永久全面战略伙伴关系。他指出，中国国家主席习近平于2013年首次在阿斯塔纳提出的“一带一路”倡议正在成功推进实施。

托卡耶夫对两国经贸关系的快速发展给予高度评价。他指出，中国目前是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴，双边贸易额连年刷新历史纪录。

双方重点讨论了投资合作议题。托卡耶夫表示，哈萨克斯坦正持续为吸引外资营造有利环境，并将为战略性联合项目提供全方位支持。

托卡耶夫指出，当前世界正步入人工智能快速发展阶段，而中国在该领域处于领先位置。他表示，愿同中方在该领域进一步加强合作。

Фото: Акорда

蔡冠深高度评价了哈萨克斯坦作为投资司法管辖区的吸引力与可靠性，尤其是在金融领域。据他介绍，在托卡耶夫总统与习近平主席的系统性推动下，这一积极态势正不断巩固和增强。

此外，双方还就金融、能源、数字化、医疗、农业和建筑等领域的未来合作方向交换了意见。

Фото: Акорда

【编译：阿遥】