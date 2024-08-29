巴黎残奥会开幕 哈萨克斯坦旗手引领代表团入场

（哈萨克国际通讯社讯）当地时间8月28日，巴黎迎来了历史上首次残奥会，并在法国首都的中心地带举行了盛大的开幕式。此次盛会吸引了全球关注，为期11天的赛事将于8月29日正式开赛。

开幕式于当地时间晚上8点在协和广场和香榭丽舍大道隆重举行。来自184个国家和地区的4400名残奥会运动员齐聚一堂，共同庆祝这一特殊时刻。2024年巴黎奥运会和残奥会开闭幕式艺术总监托马斯·乔利表示，这场由他精心策划的开幕式旨在展示残奥会运动员及其所体现的卓越价值观。

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开幕式入场仪式上，观众们对各国体育代表团致以热烈的掌声。哈萨克斯坦代表团手举国旗光荣地参加了入场仪式。哈萨克斯坦代表团在此次开幕式上的旗手是亚洲残奥会奖牌获得者、哈萨克斯坦十冠王贝里克·伊兹玛甘别托夫（坐式排球），以及女子射击项目的哈萨克斯坦冠军赛福达·阿里耶娃。

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本届残奥会将在8月29日至9月8日期间举行，共有约4400名运动员参与角逐，其中包括44名来自哈萨克斯坦的运动员。他们将在未来的比赛中展现卓越的体育精神与拼搏精神，力争为国家争光。

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据此前报道，本届残奥会，哈萨克斯坦体育代表团阵容强大，参赛人数刷新纪录。

【编译：阿遥】