欧洲议会选举开始投票

当天，荷兰9416个投票站开放。荷兰497名候选人参选，竞争欧洲议会中的31个席位。投票前的民意调查显示，自由党在20个荷兰参选政党中处于领先地位。

本届欧洲议会选举在欧盟27个成员国举行，投票将持续至9日。这是英国“脱欧”后首次举行的欧洲议会选举。欧盟成员国的选民将投票选举720名议员，以组成第十届欧洲议会。

在本次选举中，大部分欧盟成员国将于9日投票，荷兰、爱尔兰、捷克、拉脱维亚、马耳他、斯洛伐克则在6日至8日择日投票。在最后一个投票站关闭前，所有出口民调和官方计票结果都不得公布，所有结果都要在布鲁塞尔时间9日晚11时后由特定机构对外发布。

在欧洲议会中，人口较多的国家往往拥有的席位也较多。德国、法国、意大利等在720个议席中分别拥有96席、81席和76席，而人口较少的塞浦路斯、卢森堡和马耳他分别只有6席。

欧洲议会是欧盟监督、咨询和立法机构，也是欧盟三大机构（欧洲理事会、欧盟委员会、欧洲议会）之一。一般来说，各国当选议员在欧洲议会中按照党派与其他国家主张类似的党派组成跨国党团，以便修订和通过欧盟各项法案。

按计划，本次选举产生的下届欧洲议会将于7月16日开会。下届欧洲议会产生后，将面临一项重要任务，即通过投票表决选出新一任欧盟委员会主席。