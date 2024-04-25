哈萨克斯坦议会下院议长会见中国人大委员长

访问框架下，霍沙诺夫同中国全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际举行了会晤，并就两国立法机构间对话，以及经贸和人文领域合作问题进行了讨论。

-过去两年是哈萨克斯坦和中国历史上的重要时期。在两国元首的努力下，双边合作关系上升到了一个新的水平。两国议会间的互动应旨在落实我们领导人达成的协议。去年，我们计划的这次正式访问，是全面加强议会间关系的良好契机。-霍沙诺夫说。

哈萨克斯坦马吉利斯议长就托卡耶夫总统的倡议下开展的改革进程，以及马吉利斯当前的工作进行了介绍。

访问期间，哈萨克斯坦议员对中国同仁的经验，其中在人工智能和紧急情况应对经验表现出特别兴趣。

与此同时，霍沙诺夫着重关注了有效利用跨境河水资源问题。

-两国政府正在制定跨境河水分配协议。我们希望尽快签署这份重要协议。-他说。

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中国人大委员长表示，立法机构之间的合作是中国和哈萨克斯坦之间的永久全面战略合作伙伴关系的重要部分。他同时还指出，相信哈萨克斯坦议会下院议长的此次访问将为双边合作带来新的动力。

-近些年，在习近平主席和托卡耶夫总统的战略领导下，双边合作关系得到了高速发展。中方今后将继续支持哈萨克斯坦的独立、主权和领土完整。中方始终支持哈萨克斯坦走的发展道路和繁荣稳定的内外政策。-赵乐际说。

双方表示，去年11月实行互免签证制度以来，加上哈萨克斯坦旅游年，两国公民互访大幅增加。双方共同指出，这是重大的外交成就。

会谈中，双方还就进一步加强文化和教育领域合作，以及尽快在两国首都开设文化中心问题进行了讨论。

最后，马吉利斯议长邀请中国人大委员长对哈萨克斯坦进行正式访问。

【编译：小穆】