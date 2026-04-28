儿基会：性别限制恐导致阿富汗流失逾2.5万名女性教师及卫生工作者

医疗教育领域女性人才减少将造成毁灭性打击

报告警告称，在学校和医院中受过专业培训的女性人才数量不断减少，将对儿童的学习、健康状况及未来的发展机遇造成毁灭性的打击。当前阿富汗对女童及妇女教育和工作的限制，已导致每年损失8400万美元的经济产出，而随着女性持续被排除在教育和就业体系之外，这种经济损失还将与日俱增。

报告进一步警告称，将女性排除在教育和医疗卫生服务这两个目前允许女性工作、对女性人才需求最为迫切的领域，将直接损害儿童的利益，因为这将导致入学女童人数减少，并削弱针对妇女和儿童的护理服务水平。这种负面影响在医疗卫生领域则更为严重，因为出于当地的社会文化背景，妇女往往无法接受男性医务人员的诊疗服务。因此，女性卫生工作者数量的减少将直接限制针对孕产妇、新生儿及儿童的医疗保健服务的供给。

面临双重危机

报告还指出，阿富汗正面临一场双重危机：一方面是受过专业培训的女性人才正在流失；另一方面，下一代女性人才却无法接替她们的岗位。随着经验丰富的女性专业人员陆续退休或离职，新一代的女童被剥夺了继续深造的机会，从而无法填补这些关键的职业空缺。每拖延一年，阿富汗就会失去一批具备专业技能的人才。

自2021年9月阿富汗禁止女孩接受中学教育以来，在这个女性识字率本就位居世界最低行列的国家里，已有100万名女孩被剥夺了受教育的权利。分析显示，如果这项禁令持续至2030年，将有超过200万名女孩被剥夺接受小学以上教育的权利。与此同时，基础教育阶段的女教师人数从2022年的近7.3万人减至2024年的6.6万人左右，降幅超过9%。

呼吁各方立即采取行动

尽管面临种种限制，儿基会仍持续致力于支持阿富汗儿童的教育事业。2025年，有超过370万名公立学校学生获得了紧急援助；44.2万名儿童受益于基于社区的学习项目，其中66%为女孩；此外，还有232所学校得以新建或修缮。

儿基会呼吁各方立即采取行动，恢复女孩接受中等及高等教育的权利，并持续加大对小学教育的投入。儿基会强调，小学教育不仅是开发人力资本的关键途径，更是包容性教育对女孩产生积极影响的有力佐证。这些举措对阿富汗卫生、教育及经济领域的未来发展至关重要。

儿基会执行主任拉塞尔表示，剥夺阿富汗女孩接受中等教育的权利，无异于扼杀整个国家的潜能。阿富汗无法承受未来失去教师、护士、医生、助产士及社会工作者的代价，因为正是这些专业人才在支撑着各项基本公共服务的运转。如果女童继续被排除在教育体系之外，这种现实将不可避免。拉塞尔呼吁各方敦促阿富汗当局解除针对女童的中学教育禁令，同时也呼吁国际社会信守承诺，继续坚定不移地支持女童享有受教育的权利。