米兰—科尔蒂纳冬奥会：花样滑冰选手米哈伊尔·沙伊多罗夫短节目暂列第五

作为哈萨克斯坦花样滑冰队的领军人物，沙伊多罗夫在短节目中获得92.94分，暂列第五位。

短节目排名方面，美国选手伊利亚·马利宁以108.16分位居第一；日本选手键山优真以103.07分排名第二；法国选手亚当·萧因法以102.55分暂列第三。

赛后，沙伊多罗夫在接受采访时表示，能够在奥运赛场上成功克服紧张情绪，是本次发挥的重要因素。

他坦言，与以往比赛相比，奥运会带来的心理压力明显更大。“这一次非常紧张。毕竟这已经不是世锦赛，而是奥运会，所以真的很不容易。不过最终还是成功克服了紧张情绪。”他说。

沙伊多罗夫表示，自己并不追求超常发挥，而是希望按照平时训练中的状态，稳定、干净地完成整套动作。“我只是想按自己的水平滑出来，滑干净。最后也做到了。”

他还指出，赛前训练中的良好状态为正式比赛打下了基础。“训练时一切都很理想，这对最终表现产生了积极影响。我很高兴能调整好情绪和状态。”

沙伊多罗夫表示，在短节目结束后将进行适当休整，为接下来的比赛做好准备。男子单人滑自由滑比赛将于2月13日进行，届时将决出最终排名。

【编译：达娜】