惠誉评级确认阿拉木图社会企业家公司“BBB-”评级 展望“稳定”

惠誉评级指出，本次评级确认的重要依据在于阿拉木图市政府对公司的支持可能性“非常高”。评估过程中，机构重点考量了阿拉木图市政府对公司100%持股、较高水平的制度性监管，以及公司作为城市发展机构所承担的战略职能。

报告强调，公司在决策与监督机制方面处于“非常高”水平，财务报告体系保持稳定透明，其战略任务已全面融入城市治理体系。这些因素为其信用状况提供了制度性保障。

在支持因素方面，公司持续承担多项社会政策职能，包括推进住房更新改造项目、稳定社会重要食品价格，以及为中小企业提供优惠贷款等。相关举措进一步强化了公司在城市经济社会发展中的核心作用。

此外，“阿拉木图社会企业家公司”的国家长期评级同样被确认为“AA+(kaz)”，较阿拉木图市政府“AAA(kaz)”评级低一个级别，体现其与地方政府之间的紧密关联及支持框架。

在环境、社会与公司治理（ESG）方面，惠誉评级给予公司“3”分评价，意味着相关因素对其信用状况影响中性，或在现有评级框架内影响有限。

作为阿拉木图市规模最大的城市发展机构，“阿拉木图社会企业家公司”长期承担社会优先领域和投资项目实施任务，业务涵盖微型、小型及中型企业融资、老旧住房改造、工业园区建设以及社会重要商品价格调控等领域。

惠誉评级特别指出，目前在哈萨克斯坦范围内，尚无能够全面替代“阿拉木图”SEK职能的同类机构，凸显其在城市发展体系中的战略地位。

据悉，“阿拉木图社会企业家公司”是目前哈萨克斯坦唯一获得国际信用评级的社会企业公司。

【编译：达娜】