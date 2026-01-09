哈萨克斯坦奥委会与中国大使馆探讨体育合作事宜

消息称，哈萨克斯坦国家奥委会秘书长会见了中国驻哈萨克斯坦大使馆参赞崔英兰（音译），以及中国驻哈萨克斯坦大使馆文化、旅游和体育事务参赞张泰。

双方分享了来年的计划，并探讨了进一步发展体育领域双边合作的议题，以及去年举办的各项赛事，包括哈尔滨冬季亚运会。双方重点讨论了2026年亚洲沙滩运动会的举办问题。该赛事将于4月22日至30日在中国海南岛三亚举行。

这将是历史上第六届亚洲沙滩运动会。据悉，本届运动会将汇聚来自亚洲各地的运动员。比赛项目共包含14个体育项目，包括沙滩排球、沙滩足球、三人制篮球等传统沙滩项目，以及冲浪、公开水域游泳、帆船等水上运动。

会谈中，双方还讨论了两国体育机构之间的互动，以及与组织国际比赛相关的组织和文化问题。

哈萨克斯坦国家奥委会秘书长高度赞赏中方的组织经验。

- 中国在举办高水平的大型国际综合性体育赛事方面拥有丰富而全面的经验。我相信，即将在三亚举行的亚洲沙滩运动会将完全按照国际标准举办，并将成为该地区整个体育界的一项重要盛事。-他说。

双方还就一系列当前和未来的倡议交换了意见，并讨论了未来一段时间的互动计划。双方强调了保持定期联系和开展建设性对话的重要性。

最后，双方同意进一步发展体育领域的合作。

【编译：小穆】