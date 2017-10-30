哈通社/阿斯塔纳/10月30日 -- 据哈萨克斯坦投资和发展部民航委员会消息，国际航空运输协会（IATA）官网日前修改了对我国首都国际机场的名称显示。

消息称，经过哈民航委员会与IATA进行的有效沟通，IATA官网采纳了阿斯塔纳市机场新名称"努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫"。机场新名将于11月1日在IATA官方公报上公布。

据了解，民航委员会还同IATA就机场国际航空运输协会机场代码"TSE"更改问题进行协商当中。

据悉，2017年6月20日，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫签署381号政府决议，宣布根据哈萨克斯坦共和国相关法律中关于机场设施重新命名的条款，将"阿斯塔纳国际机场"更名为"努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场"。

国际航空运输协会（International Air Transport Association/IATA）是全球航空公司行业协会。截至目前，共有120多个国家的278家航空公司成员，其定期国际航班客运量约占全球的83%。总部设在加拿大蒙特利尔，并在瑞士日内瓦设有行政办公室。

【编译：小穆】