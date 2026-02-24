中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:07, 24 二月 2026 | GMT +5

    IMF数据：哈萨克斯坦跻身全球经济增长贡献度前25强

    哈萨克国际通讯社讯）据 Visual Capitalist 援引 国际货币基金组织（IMF）最新数据报道，在全球经济格局持续演变的背景下，中国与印度已成为驱动全球经济增长的核心引擎。值得关注的是，哈萨克斯坦 凭借稳健的增长预期，成功跻身对全球国内生产总值（GDP）增长贡献度最高的前25个国家/地区之列。

    IMF数据：哈萨克斯坦跻身全球经济增长贡献度前25强
    Фото: Виктор Федюини / Kazinform

    2026年全球经济预计增长3.1%。哪些国家将成为主要增长动力？根据IMF预测，首要驱动力仍来自中国与印度。

    中国居首，印度次之

    2026年，中国将贡献全球实际GDP增量的26.6%，经济增速预计为4.2%。尽管增速较此前有所放缓，但庞大的经济体量依然确保其在全球增长中的主导地位。

    印度经济增速预计达6.2%，位居第二，对全球经济增长贡献率为17%。两国合计将贡献2026年全球经济增量的43%以上，显示出全球经济重心持续向亚洲倾斜的趋势。

    美国与欧洲：增长趋缓

    在发达经济体中，美国贡献最大。2026年美国经济预计增长2.1%，对全球增量的贡献率为9.9%。

    欧洲整体贡献约9.5%。尽管德国、法国、意大利和西班牙等国均对增长有所拉动，但人口老龄化及财政环境趋紧在一定程度上制约了地区经济活力。

    新兴市场崛起

    跻身前十的经济体还包括印度尼西亚、土耳其、沙特阿拉伯、埃及、越南、巴西和尼日利亚。这些国家2026年的经济增速预计在3.7%至5.6%之间，表明新兴经济体在全球增长格局中的作用日益凸显。

    哈萨克斯坦表现如何？

    在这一全球权威评价体系中，哈萨克斯坦的表现尤为引人注目。IMF预测，2026年哈萨克斯坦经济增速将达到4.8%，对全球经济增长的贡献率定格在0.7%。尽管与大型经济体相比占比不高，但在区域层面具有一定影响力。

    2026年全球实际GDP增长贡献前30强经济体排名：

    1. 中国 — 26.6%
    2. 印度 — 17.0%
    3. 美国 — 9.9%
    4. 印度尼西亚 — 3.8%
    5. 土耳其 — 2.2%
    6. 沙特阿拉伯 — 1.7%
    7. 埃及 — 1.7%
    8. 越南 — 1.6%
    9. 巴西 — 1.5%
    10. 尼日利亚 — 1.5%
    11. 孟加拉国 — 1.3%
    12. 菲律宾 — 1.3%
    13. 俄罗斯 — 1.1%
    14. 波兰 — 1.0%
    15. 德国 — 0.9%
    16. 英国 — 0.9%
    17. 巴基斯坦 — 0.9%
    18. 马来西亚 — 0.9%
    19. 阿根廷 — 0.9%
    20. 西班牙 — 0.9%
    21. 韩国 — 0.9%
    22. 墨西哥 — 0.8%
    23. 哈萨克斯坦 — 0.7%
    24. 阿联酋 — 0.7%
    25. 日本 — 0.6%
    26. 法国 — 0.6%
    27. 加拿大 — 0.6%
    28. 中国台湾 — 0.6%
    29. 澳大利亚 — 0.6%
    30. 意大利 — 0.5%

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 统计 经济 国际货币基金组织
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读