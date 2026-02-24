08:07, 24 二月 2026 | GMT +5
IMF数据：哈萨克斯坦跻身全球经济增长贡献度前25强
（哈萨克国际通讯社讯）据 Visual Capitalist 援引 国际货币基金组织（IMF）最新数据报道，在全球经济格局持续演变的背景下，中国与印度已成为驱动全球经济增长的核心引擎。值得关注的是，哈萨克斯坦 凭借稳健的增长预期，成功跻身对全球国内生产总值（GDP）增长贡献度最高的前25个国家/地区之列。
2026年全球经济预计增长3.1%。哪些国家将成为主要增长动力？根据IMF预测，首要驱动力仍来自中国与印度。
中国居首，印度次之
2026年，中国将贡献全球实际GDP增量的26.6%，经济增速预计为4.2%。尽管增速较此前有所放缓，但庞大的经济体量依然确保其在全球增长中的主导地位。
印度经济增速预计达6.2%，位居第二，对全球经济增长贡献率为17%。两国合计将贡献2026年全球经济增量的43%以上，显示出全球经济重心持续向亚洲倾斜的趋势。
美国与欧洲：增长趋缓
在发达经济体中，美国贡献最大。2026年美国经济预计增长2.1%，对全球增量的贡献率为9.9%。
欧洲整体贡献约9.5%。尽管德国、法国、意大利和西班牙等国均对增长有所拉动，但人口老龄化及财政环境趋紧在一定程度上制约了地区经济活力。
新兴市场崛起
跻身前十的经济体还包括印度尼西亚、土耳其、沙特阿拉伯、埃及、越南、巴西和尼日利亚。这些国家2026年的经济增速预计在3.7%至5.6%之间，表明新兴经济体在全球增长格局中的作用日益凸显。
哈萨克斯坦表现如何？
在这一全球权威评价体系中，哈萨克斯坦的表现尤为引人注目。IMF预测，2026年哈萨克斯坦经济增速将达到4.8%，对全球经济增长的贡献率定格在0.7%。尽管与大型经济体相比占比不高，但在区域层面具有一定影响力。
2026年全球实际GDP增长贡献前30强经济体排名：
- 中国 — 26.6%
- 印度 — 17.0%
- 美国 — 9.9%
- 印度尼西亚 — 3.8%
- 土耳其 — 2.2%
- 沙特阿拉伯 — 1.7%
- 埃及 — 1.7%
- 越南 — 1.6%
- 巴西 — 1.5%
- 尼日利亚 — 1.5%
- 孟加拉国 — 1.3%
- 菲律宾 — 1.3%
- 俄罗斯 — 1.1%
- 波兰 — 1.0%
- 德国 — 0.9%
- 英国 — 0.9%
- 巴基斯坦 — 0.9%
- 马来西亚 — 0.9%
- 阿根廷 — 0.9%
- 西班牙 — 0.9%
- 韩国 — 0.9%
- 墨西哥 — 0.8%
- 哈萨克斯坦 — 0.7%
- 阿联酋 — 0.7%
- 日本 — 0.6%
- 法国 — 0.6%
- 加拿大 — 0.6%
- 中国台湾 — 0.6%
- 澳大利亚 — 0.6%
- 意大利 — 0.5%
【编译：阿遥】