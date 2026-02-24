IMF数据：哈萨克斯坦跻身全球经济增长贡献度前25强

2026年全球经济预计增长3.1%。哪些国家将成为主要增长动力？根据IMF预测，首要驱动力仍来自中国与印度。

中国居首，印度次之

2026年，中国将贡献全球实际GDP增量的26.6%，经济增速预计为4.2%。尽管增速较此前有所放缓，但庞大的经济体量依然确保其在全球增长中的主导地位。

印度经济增速预计达6.2%，位居第二，对全球经济增长贡献率为17%。两国合计将贡献2026年全球经济增量的43%以上，显示出全球经济重心持续向亚洲倾斜的趋势。

美国与欧洲：增长趋缓

在发达经济体中，美国贡献最大。2026年美国经济预计增长2.1%，对全球增量的贡献率为9.9%。

欧洲整体贡献约9.5%。尽管德国、法国、意大利和西班牙等国均对增长有所拉动，但人口老龄化及财政环境趋紧在一定程度上制约了地区经济活力。

新兴市场崛起

跻身前十的经济体还包括印度尼西亚、土耳其、沙特阿拉伯、埃及、越南、巴西和尼日利亚。这些国家2026年的经济增速预计在3.7%至5.6%之间，表明新兴经济体在全球增长格局中的作用日益凸显。

哈萨克斯坦表现如何？

在这一全球权威评价体系中，哈萨克斯坦的表现尤为引人注目。IMF预测，2026年哈萨克斯坦经济增速将达到4.8%，对全球经济增长的贡献率定格在0.7%。尽管与大型经济体相比占比不高，但在区域层面具有一定影响力。

2026年全球实际GDP增长贡献前30强经济体排名：

中国 — 26.6% 印度 — 17.0% 美国 — 9.9% 印度尼西亚 — 3.8% 土耳其 — 2.2% 沙特阿拉伯 — 1.7% 埃及 — 1.7% 越南 — 1.6% 巴西 — 1.5% 尼日利亚 — 1.5% 孟加拉国 — 1.3% 菲律宾 — 1.3% 俄罗斯 — 1.1% 波兰 — 1.0% 德国 — 0.9% 英国 — 0.9% 巴基斯坦 — 0.9% 马来西亚 — 0.9% 阿根廷 — 0.9% 西班牙 — 0.9% 韩国 — 0.9% 墨西哥 — 0.8% 哈萨克斯坦 — 0.7% 阿联酋 — 0.7% 日本 — 0.6% 法国 — 0.6% 加拿大 — 0.6% 中国台湾 — 0.6% 澳大利亚 — 0.6% 意大利 — 0.5%

【编译：阿遥】