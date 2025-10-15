IMF上调今年全球经济增长预期至3.2%

报告显示，2025年全球经济将增长3.2%，较今年7月预测值上调0.2个百分点；2026年将增长3.1%，与7月预测值持平。

具体来看，发达经济体今年预计增长1.6%，明年预计增长1.6%。美国和欧元区经济预计今年将分别增长2%和1.2%，明年将分别增长2.1%和1.1%。新兴市场和发展中经济体今年预计增长4.2%，明年将增长4%。

IMF指出，上调今年全球经济增长预期的主要原因是关税带来的经济冲击小于预期，得益于进口商因美国关税政策而提前囤货、一些国家与美国通过谈判达成贸易协议、大多数国家努力维护全球贸易体系的开放与稳定等。

IMF还表示，当前由于美国有效关税税率仍然很高(约为19%)，贸易紧张局势继续给全球经济蒙上阴影，贸易政策的不确定性仍居高不下。IMF预计全球经济增长在今年下半年将放缓，前景并不乐观。

此外，IMF预计全球通胀率将继续下降，但各国之间存在差异。美国通胀将高于目标水平，且风险偏向上行；其他国家通胀将处于低位。

IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙在报告中说，当前形势更加突显了多边体系的重要性。尽管各方更容易关注短期成本和利益，但面对全球挑战，合作仍是建设更加繁荣、更有韧性全球经济的基石。