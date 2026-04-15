IMF下调世界经济增长预期

报告指出，在中东战事冲击于今年年中消退的情况下，今年世界经济预计增长3.1%，较今年1月预测值下调0.2个百分点，全球通胀率将升至4.4%，较2025年上升0.3个百分点。若战事及高油价持续更长时间，今年世界经济增速将降至2.5%，全球通胀率则将攀升至5.4%。在极端情况下，今年世界经济增速恐降至2%。

报告将今年美国和欧元区经济增长预期分别下调0.1和0.2个百分点，至2.3%和1.1%；新兴市场和发展中经济体的今年经济增长预期则被下调0.3个百分点，至3.9%；中东战事地区以及新兴市场及发展中经济体中的能源净进口国家，将受到更显著影响。中东和中亚地区今年经济增速预测被大幅下调2个百分点，至1.9%。

报告认为，如果中长期通胀预期持续走高，恢复物价稳定必须优先于短期经济增长，为此需要快速收紧货币政策。

报告指出，虽然世界经济可能变得更加多极化，但要避免碎片化趋势。在各国分别采取措施的同时，应继续加强全球合作，包括快速停止敌对状态和重新开放霍尔木兹海峡，只有制定正确的政策才可能降低战争给经济带来的破坏。