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    08:57, 21 一月 2021 | GMT +6

    瑞士Inoks公司在哈投资建设农业加工项目

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    哈通社/努尔苏丹/1月21日 -- 瑞士Inoks Capital公司计划投资1亿美元，在阿拉木图州建设两个农业加工项目，分别为压缩饲料生产项目，以及果园种植及水果加工项目。

    据哈萨克斯坦农业部发布消息，农业部部长萨帕尔汗·奥玛若夫20日会见了到访的瑞士Inoks Capital公司代表团成员，双方就上述投资计划的相关细节问题进行了讨论。

    消息称，压缩饲料生产厂项目位于«霍尔果斯—东大门»经济特区，总投资1800万美元。目前项目建安工作已全部完成，整体完工进度达97%，设计年产干燥颗粒饲料6万吨。果园种植及水果加工项目计划于2018-2022年建成，规划总面积1000公顷，总投资8200万美元。

    近期，Inoks Capital公司计划在阿拉木图州新建两个面积分别为518公顷和200公顷的果园，生产新鲜和冷冻水果，以及果酱、果汁等加工品。

    相关项目的落实可为当地创造250个长期工作岗位和1500多个季节性工作岗位。

    会谈期间，农业部与Inoks Capital公司代表还就农业领域的其他合作可能性进行了探讨。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    农业 投资 经济 黄金储备
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